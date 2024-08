Modernizálja online fizetőfelületét az OTP Mobile

Nyár végétől megújult SimplePay online fizetési felülettel találkozhatnak a vásárlók egy-egy webshopos megrendelés vagy internetes számlafizetés során. Az OTP Mobil ugyanis 5 év és több mint 400 millió tranzakció után, most teljesen megújítja az általa fejlesztett és üzemeltetett platformot - jelentette be a cég csütörtökön.

A jelenleg nagyjából 28 ezer hazai webáruház által használt SimplePay fizetési felület a legnépszerűbb online fizetési megoldás hazánkban, melynek újrarajzolása a hasonló néven futó SimplePay applikációk megújítása után válik esedékessé és október végéig zárul le, így egy rövid átmeneti időszakban a megszokott és az új felületekkel is találkozhatnak a felhasználók (a SimplePay applikáció esetében egyébként a mai napig lehet használni a régi és az új verziót).

A fejlesztőcég szerint a felhasználók számára a legszembetűnőbb változás, hogy a lekerekített grafikus elemeknek és színhasználatnak hála sokkal letisztultabbá és modernebbé válik a felület, illetve egyes funkciók csempés elrendezést kapnak.

Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban. Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban.

Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban.

Az online fizetési platform szeptembertől egy új opciót is kínál a vásárlóknak: a qvik gyorsfizetési lehetőséget. A szeptemberben startoló szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank és a Giro iránymutatása alapján készült, célja pedig, hogy a piacon egységes azonnali fizetési megoldásokat tegyen elérhetővé. A SimplePay-en keresztül a vásárlók hamarosan ezekkel a QR-kódon, deeplinken és NFC-n alapuló azonnali fizetési megoldásokkal is találkozhatnak majd.

Ezzel összesen – a kereskedői és az ügyféligényekre reflektálva – tucatnyi fizetési mód áll a felhasználók rendelkezésére a fizetési folyamat véglegesítésére a SimplePay online fizetési rendszerében. Ezek között helyet kapnak például a kártyás, a mentett kártyás, a SZÉP-kártyás és a különböző wallet megoldások is. A fizetési opciókra vonatkozó funkciólista október végére lesz teljes, a népszerű, Simple-fiókos mentett kártyaadatokkal történő fizetési lehetőségek is ekkortól válnak teljeskörűvé - számol be a cég.