OTP Simple fiókok ezreit törték fel újrahasznosított jelszavakkal

Átmenetileg szünetel a bejelentkezés az OTP Simple szolgáltatás weboldalán, miután december 5-én este az OTP Mobiltól független forrásból, jogosulatlanul megszerzett adatok segítségével illetéktelenek hozzáférhettek egyes Simple-fiókokhoz, majd megváltoztatták a hozzárendelt e-mail címeket. Az OTP ügyfélszolgálatát felkereső ügyfelek a Telexnek este kilenc körül jelezték, hogy szinte lehetetlen elérni a bankot, akinek mégis sikerült, azt „tömeges feltörésről” tájékoztatták. Az érintettek pontos száma egyelőre nem ismert, a bank közleménye„több ezer” ügyfelet említ a beazonosítások után.

Az intézet tájékoztatása szerint anyagi kár nem történhetett, mivel a bankkártyákhoz tartozó CVC kódra is szükség lenne a tranzakciók indításához, amit nem tárol a szolgáltatás. A Simple oldalán olvasható tájékoztatás szerint a szolgáltatás a kártyaadatokat a nemzetközi biztonsági előírásoknak (PCI DSS szabványnak) megfelelően, biztonságosan tárolja, 2017 óta PCI DSS tanúsítvány birtokosa, a PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) által elismert és nyilvántartott hivatalos auditor által negyedévente felülvizsgálva.

A kompromittált Simple-fiókkal rendelkező ügyfeleknek éjszaka küldött tájékoztatást a bank, miután munkatársai ideiglenes felfüggesztették a fiókokat és érvénytelenítették a korábbi jelszavakat. Az érintettek a továbbiakban új jelszó beállításával tudják használni fiókjukat az ügyfélszolgálattól kapott üzenetben küldött jelszómódosító link segítségével. Biztonsági okokból szükséges a bankkártya ismételt rögzítése a fiókban, de a blokkolt ügyfelek más típusú, a Simple szolgáltatást nem érintő tranzakciót továbbra is tudnak indítani a kártyájukról. Az OTP Simple használható többek közt csekkbefizetésre, parkolójegyek, autópálya-matricák és mozijegyek vásárlására is.

Az intézmény hangsúlyozza, hogy az új jelszó semmiképpen ne egy korábban beállított, vagy más szolgáltatásban használt karaktersor legyen – ez már magától értetődő lenne azután, hogy a megszerzett felhasználónév/jelszó kombinációkat „más, nem OTP-s platformokról szerezték meg” a kiberbűnözők, akik automatizált módon próbálkoztak a Simple-fiókok esetében, és a sikeres bejelentkezést követően tudták megváltoztatni az e-mail címeket.

Az OTP Simple a tájékoztatás alapján sejthetően úgynevezett credential stuffing áldozata lett, tehát a támadók kompromittált azonosítókkal, más szervezeteknél történt adatsértések során nyilvánosságra került jelszavakkal próbálkoztak a bejelentkezési végpontokon, majd további rosszindulatú tevékenységeket végeztek, miután már sikerült hozzáférést szerezniük. Ez a módszer jellemzően kétfaktoros hitelesítés hiányában működik.

Az ilyen típusú támadások gyakori és nagy mennyiségben történő, automatizált módon kivitelezett kísérletei többrétegű biztonsági stratégiával védhetők ki, többek közt a hamis bejelentkezési kérelmek blokkolása, az erősebb hitelesítési követelmények, például két- vagy multifaktoros azonosítás, esetleg az egyre elterjedebb passkey-ek, fizikai tokenek használata csökkenthetik a kockázatot. Az olyan szolgáltatások/szervezetek amelyek csak egyfaktoros hitelesítést alkalmaznak, például csak felhasználónév/jelszó párost igényelnek a bejelentkezéshez, nagyobb kockázatnak teszik ki felhasználóikat, mivel a támadóknak csak egyféle támadást kell végrehajtaniuk a rendszerbe való bejutáshoz.

Csak 2022-ben több mint 700 millió lopott azonosítót sikerült nyilvánossá tenni ismert adatszivárgások révén, így az ellopott felhasználói azonosítók megszerzése nagyon könnyű feladat azoknak a támadóknak, akik rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal. 2022 elején a PayPal ügyfeleinek egy része is credential stuffing áldozatává vált, melynek során 34 942 profil tranzakciós előzményei, hozzákapcsolt kártyái és PayPal-számlái juthattak a hackerek kezére.

A felhasználók felé nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ne használjanak azonos jelszavakat több különböző online szolgáltatás esetében, vegyék igénybe akár jelszómenedzser-szolgáltatások segítségét, és ahol lehetséges, állítsák be a kétlépcsős hitelesítést. Érdemes időnként ellenőrizni e-mail címünket a Have I Been Pwned? adatbázisában is, ahol jól követhető, hogy mely adatszivárgások során, honnan és milyen jellegű adataink kerülhettek ki a sötét webes piacokra.