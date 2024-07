Újabb oldalról rúgtak bele a reCAPTCHA-ba

Az első CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) kódokat több mint 20 éve vetették be először, azóta az internetezők úton-útfélen összefuthatnak a különféle feladványokkal, melyek arra hivatottak, hogy megkülönböztessék egymástól az igazi felhasználókat és a robotokat. A Google 2009-ben vásárolta fel a reCAPTCHA szolgáltatást két évvel a bemutatkozása után, ami azóta számos újabb kiadással finomodott: 2014-ben jelent meg a reCAPTCHA v2, majd 2018-ban a reCAPTCHA v3. Annak ellenére, hogy van már frissebb kiadása, csaknem hárommillió weboldal még a v2 változatot használja védvonalként.

A University of California kutatói szerint az évek óta használt megoldásnak azonban ideje lenne mennie. Andrew Searles, Renascence Tarafder Prapty és Gene Tsudik szerzők azzal érvelnek friss kutatásukban, hogy a felhasználók már egyáltalán nem szeretik a CAPTCHA-t, mivel annak használata időigényes, továbbá a cégek oldaláról is adatközponti-erőforrásokat fogyaszt el. Mindezen felül a teszt már nehezen tölti be eredeti szerepét, azaz hogy hatékonyan szűrje a robotokat.

Független szakértők nemrég publikáltak egy másik tanulmányt is, mely szerint ugyan a CAPTCHA-k nagyjából két évtized alatt sokat fejlődnek kifinomultság és sokféleség szempontjából”, a megkerülésükre szolgáló technikák is sokat javultak. Az AI fejlődésével a robotok pontossága már 85-100 százalék között mozog (a többség 96 százalék felett), ami jelentősen meghaladja az emberek pontossági tartományát.

Az egyik professzor szerint a reCAPTCHA valódi célja, hogy a Google felhasználói információkat gyűjtsön be a weboldalakon keresztül, valójában egy ingyenes képcímkézést végző munkaerő- és nyomkövető szolgáltatás, ami biztonsági szolgáltatásnak álcázza magát a reklám- és adatnyereség érdekében. A v2-hez hasonlóan a v3 sem egy igazi CAPTCHA, hanem viselkedéselemzésen alapuló módszer, amely értékeléseket rendel a felhasználói viselkedéshez.

A reCAPTCHA műveletek viszont jelentős költségeket vonnak maguk után. A kutatók becslése szerint 13 év alatt közel 819 millió órát töltöttek az emberek a reCAPTCHA feladványok megoldásával, ami legalább 6,1 milliárd dollárnyi munkabérnek felel meg. A reCAPTCHA-ból származó forgalom körülbelül 7,5 millió kWh energiát igényelhetett, ami 7,5 millió font CO2 kibocsátás eredményezhetett. Ezen túlmenően a Google potenciálisan 888 milliárd dollárt profitált a reCAPTCHA-munkamenetek által létrehozott cookie-kból, illetve 8,75–32,3 milliárd dollárt a címkézett adatkészletek eladása után.

A Google szerint a reCAPTCHA felhasználói adatokat csak a szolgáltatás fejlesztésére használják fel, más célokra nem, amit a szolgáltatási feltételek egyértelművé tesznek. A kutatók szerint ez az állítás nem támasztható egyértelműen, sőt a „re” előtag a „reCAPTCHA”-ban arra utal, hogy a CAPTCHA-kból származó adatokat használták újra gépi tanulásos modellek betanításához. A fogalmazás egyébként teret ad arra is, hogy a felhasználói adatok eladását is a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges folyamatnak tekintheti. a cég.