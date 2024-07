Hol nézheted (online) az olimpiát?

Pénteken a megnyitóünnepséggel hivatalosan is kezdetét veszi a XXXIII. modern kori nyári olimpia, melyet 1900 és 1924 után immár harmadik alkalommal rendeznek a francia fővárosban. Míg az első két párizsi olimpia idején a tömegmédia még szinte csak nyomtatott lapok formájában létezett, addig ma egészen újítónak számító technológiákkal követhetők élőben - vagy éppen utólag - a sportesemények.

Ebben a cikkben igyekeztünk összeszedni, hogy Magyarországról milyen módon lehet megtekinteni az év sporteseményét. A nem teljeskörű felsorolásnál elsősorban azt vettük figyelembe, hogy az olimpiai közvetítéseket adó M4 Sport, Duna World és a Warner Bros Discovey-hez tartozó Eurosport adásait hogyan, milyen formában lehet követni, illetve hogyan jelenik meg itthon a sportközvetítések jövője a Max révén.

Kábelbarátok

Aki a hagyományos formátumhoz ragaszkodik és mindenképpen tévékészüléken, élőben szeretné megtekinteni a közvetítéseket, annak valószínűleg már be van kötve valamelyik nagy vezetékes szolgáltató kábele a lakásába, ahogy a hűtőben ott lapul a sör, a tálkában meg a földimogyoró.

A nagy magyarországi vezetékes szolgáltatók közül a 4iG csoporthoz tartozó Vodafone Magyarország és a Digi Kft. ügyfelei számára egyaránt elérhetők az olimpiai tartalmak, fontos különbség azonban a két szolgáltató között, hogy a Vodafone jóval szofisztikáltabb tévés csomagkínálatot nyújt, ugyanakkor jó tudni, hogy a legolcsóbb alapcsomagban az M4 Sport és a Duna World mellett csak az Eurosport 1 található meg, melynek adása a médiaboxon keresztül rögzíthető és visszanézhető.

A Digi kínálatában egyetlen tévés előfizetés (legalábbis kábeltévén) létezik, mely alapesetben teljesen fapados lineáris televíziózásra alkalmas csupán, ez azonban az előfizető végberendezésének képességeitől függően elméletileg szabadon rögzíthető azok számára, akik utólag kívánják megtekinteni az adást.

A Magyar Telekom ahogy az elmúlt alkalmakkor, úgy idén is elérhetővé teszi minden Telekom TV, Telekom IPTV és Telekom TV GO előfizetője (akik legalább "Alap" csomaggal rendelkeznek) számára külön díjfizetés nélkül az olimpia idején az Eurosport 1 és 2 csatornákat, illetve itthon egyedüliként az Eurosport 4K-t, melynek műsora megegyezik az Eurosport 1-gyel, az adások azonban natív 4K-felbontásban jutnak el az androidos SmartBoxokon keresztül az arra alkalmas tévékészülékekre. A közvetítések rögzíthetők (kivéve az M4 Sport és a Duna World esetében) és utólag lehívhatók.

Aki nem rendelkezik hagyományos (lineáris) tévéelőfizetéssel, ma már számos cég médiaszolgáltatásán keresztül nézheti az olimpiai közvetítéseket online.

Ezek közül a leginkább fapados (cserébe ingyenes) a kizárólag az MTVA közszolgálati adásaira fókuszáló Médiaklikk, mely böngészőben és okostelefonos applikáció formájában egyaránt elérhető. Akit elsősorban a magyar olimpikonok szereplése és/vagy a népszerűbb versenyszámok érdekelnek csak, illetve nincs szüksége műsorvisszanézési/rögzítési (catch-up) funkcióra, annak elég lehet ez az egyetlen applikáció/platform a párizsi olimpia idején.

Tv, édes tv

Némi rafinériával arra is van lehetőség, hogy az olimpia összes lineáris adását (beleértve az M4 Sportot, a Duna Worldöt és a két Eurosport csatornát) ingyen nézhesse az olimpia teljes idején az, aki egyébként máskor egy percnyi tévéadást sem nézne.

Ehhez az ukrán hátterű, itthon is egyre népszerűbb Sweet.tv platformot ajánljuk, mely a hétnapos próbaidőszak után még egy kéthetes ingyenes időszakot is kínál - ez alatt az M4 Sport, Duna World és az Eurosport csatornák szabadon nézhetők élőben, rögzítésre azonban itt nincs lehetőség - bár a platform erre technikailag egyébként lehetőséget biztosít.

A Sweet.tv kínálja emellett tapasztalataink alapján a legszélesebb körű okosplatformos kompatibilitást, mivel a ma már alapnak számító androidos és iOS-es applikációk mellett a legtöbb modern LG és Samsung gyártmányú, illetve Android TV-t futtató okostévékre (és set-top boxokra), valamint Apple TV-re is elérhető a kliens.

Csehországból, szeretettel

Szintén ingyenes - ráadásul 30 napos - próbaidőszakkal kecsegtet a mobilszolgáltatóból nemrég műsorszolgáltatóvá és otthoni internetszolgáltatóvá előlépett Yettel Magyarország platformja, a Yettel TV, mely az applikáción belül külön felületen (menüpontban) jeleníti meg az olimpiai közvetítéseket, illetve az Eurosport 1 és 2 tartalmai esetében műsorrögzítési lehetőséget is kínál.

A Yettel TV szintén számos platformon használható, beleértve a modern LG, Samsung és androidos okostévéket, illetve igény esetén saját androidos set-top box is bérelhető a szolgáltatás mellé.

Jó tudni ugyanakkor, hogy a Yettel TV kizárólag a szolgáltató meglévő előfizetői (lakossági, számlás hangalapú előfizetéssel vagy FWA-internetelőfizetéssel rendelkezők) számára érhető el.

Akkor kezdődik, amikor akarom! Minden!

Végül pedig az olimpiai műsorterjesztés non plus ultrája, a Warner Bros Discovery-hez tartozó Max jöhet szóba annak, aki teljes mértékben a saját ízlése és időbeosztása szerint kíván a versenyszámok között szörfölgetni, fityiszt mutatva a múlt századi szokásoknak.

A többek közt a Trónok Harcának, a Last of Us sorozatnak és számos sikerfilmnek otthont adó SVOD-platformon mind a 19 versenynap 329 éremosztó versenyszámát nyomon lehet majd követni, ami nagyjából 3800 órányi élő (és visszanézhető) közvetítést jelent. A gyakorlatilag minden platformra elérhető applikációban emellett dedikált oldalt kap az olimpia, van 15 sportágra vonatkozó idővonaljelző, aranyéremre figyelmeztető funkció, személyre szabott megtekintési listák stb.

Az olimpiai tartalmak a Max minden díjcsomagjában elérhetők lesznek, helyenként 19 nyelven (magyar kommentárral jellemzően azok a közvetítések nézhetők, melyeket az Eurosport 1 vagy 2 ad élőben), díjcsomagtól függően akár 4K-ban és/vagy HDR-ben.

Aki nem kívánja kihagyni az év sporteseményét, igényeihez, ízléséhez és a pénztárcájához igazodva a fenti szolgáltatások közül megtalálhatja a számára megfelelő megoldást, a választék mindenesetre ma már szerencsére jóval túlmutat a hagyományos, lineáris műsorszóró hálózatok által kínált (öko)szisztémán.

Mindent lefedő, tuti megoldás mégsincs itthon, ami leginkább a 2008-as pekingi olimpia idején a HD-adással még újítónak számító magyar közmédia lemaradásának köszönhető, már ami a közvetítésekbe épített, azokat kiegészítő technikai kuriózumokat, illetve a jogosítást illeti.