Focit nem, de olimpiát nézhetünk idén 4K-ban

A 4K-s televíziók rohamos terjedésével az UHD-felbontásban elérhető tartalmak mennyisége is folyamatosan nő, de azok jellemzően csak videostreaming-szolgáltatókon keresztül érhetők el. A 4K egyelőre még nehezebben szivárog be az élő sportközvetítésekbe, és lehet, hogy jó darabig ez nem is változik még érdemben.

A 4K-s panellel rendelkezők számára akár visszalépésként is értékelhető, hogy idén sem a labdarúgó Európa-bajnokságot, sem a június 1-jén zajló Bajnokok Ligája döntőt nem fogják UHD-ban közvetíteni a jogtulajdonosok, holott utóbbi 2015-től, előbbi pedig 2016-tól HD helyett, illetve mellett 4K-ban is eljutott a tévécsatornákhoz.

A flatpanelshd.com riportja szerint a közvetítési jogokat birtokló cégek az UHD helyett nagy dinamikatartományt átfogó kamerákkal felvett 1080p felbontású élő adással kísérleteznek, mivel a nézői visszajelzések szerint jobban preferált a kontrasztosabb, a részleteket jobban kiemelő dinamikus mint a több pixelből álló kép.

A 4K-s élő közvetítés emellett a teljes közvetítési láncot jelentős kihívások elé állítja még ma is, illetve az elosztóhálózatokat is jobban terheli a 4K-s tartalmak továbbítása, különösen ha egy jelentős nézőszámmal rendelkező sporteseményről van szó.

Ettől függetlenül idén is lesz élő 4K-s sportközvetítés az arra alkalmas tévékészülékek kijelzőjén, hiszen a 2024-es párizsi olimpia minden versenyszámát UHD-ban közvetítik majd - bár nem minden tévécsatorna fogja azt az eredeti formátumban továbbítani.

Hazánkban az olimpia az M4 Sport csatornáján és az Eurosport csatornákon lesz élőben követhető, utóbbi évek óta elérhető 4K-ban a Magyar Telekom androidos beltéri egységeit használó tévéelőfizetők számára - felár ellenében. Szintén 4K-ban közvetíti az olimpia összes versenyszámát az HBO Max helyébe hazánkban májusban lépő Max. Az olimpiai élő közvetítések minden díjcsomagban elérhetők lesznek, felár nélkül.