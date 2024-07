A Meta Quest 3 és a PS5 Slim is megbukott a javíthatósági értékelésen

Európa mellett az Egyesült Államokban is egyre erősebbek a javításhoz való jogért küzdő kezdeményezések: decemberben New York lett az első állam, amely elfogadta a javításhoz való jogról szóló törvényt az elektronikai cikkekre vonatkozóan, a példát nem sokkal később követte Oregon és Minnesota. Áprilisban az Európai Parlament is elfogadta a javíthatóságot elősegítő irányelvjavaslatot, ami többek közt meghosszabbítja a jótállást, illetve jobb hozzáférést biztosít a pótalkatrészekhez, valamint egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb javítást biztosít majd - ha minden igaz.

Hogy a gyakorlatban érezhetők legyenek az előnyök, addig még hosszú utat kell megtenni, legalábbis ezt mutatja az US Public Interest Research Group (PIRG) által hétfőn közzétett jelentés, amely 21 eszköz javíthatóságát vizsgálta. A nonprofit szervezet az eszközöket a javítási kézikönyvek elérhetősége, valamint a pótalkatrészek és a javításhoz szükséges egyéb anyagok minősége és hozzáférhetősége alapján minősítette pontszámokkal, majd azokat összesítve A, B, C, D, E, F besorolásokat határozott meg, a legjobbtól a legrosszabbig. A PIRG főleg új modelleket vizsgált, mivel a törvény csak azokra vonatkozik.

Van még min javítani

A New York-i Digital Fair Repair Act előírja, hogy a fogyasztóknak ugyanazokhoz a diagnosztikai eszközökhöz, alkatrészekhez és javítási kézikönyvekhez kell hozzáférést kapniuk, amelyeket adott márka saját javítótechnikusai használnak, a tesztek alapján azonban a gyakorlatban ez nem igazán működött. A jelentés szerint 21 termék közül csak 12-nél biztosítottak csere-eljárást, és 11 eszköz esetében sorolták fel a gyártók, hogy milyen szerszámok szükségesek a szétszereléshez.

Míg a listán szereplő négy okostelefon (Google Pixel 8, iPhone 15, Samsung Galaxy Z Flip 5, Motrola Razr+) a legjobbat jelentő A- vagy A osztályzatokat kapták, a többi készülék jelentős része kiábrándító volt javíthatósági szempontból. A HP Spectre Fold foldable laptop például D- értékelést kapott az alkatrészek elérhetősége és a manuálok hiánya miatt.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

A szakemberek két VR-headsetet vontak be a vizsgált alanyok körébe: az Apple Vision Pro és a Meta Quest 3 is „F” értékelést kapott, miután minden kategóriában rendkívül gyenge pontszámot sikerült összegyűjteniük.

A Sony PlayStation 5 Slim konzol tízből mindössze egy pontot szerzett, mivel a cég ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint nem rendelkezik a konzol szervizkönyvének másolatával, így azt nem is tudta a felhasználók részére bocsátani, helyette javasolta az ügyfeleknek javítás ügyében a szolgáltatóközpontot.

A jelentés négy fényképezőgép-modellt vizsgált (Canon EOS r100, Fujifilm GFX 100 ii, Nikon Zf, Sony Alpha 6700), és egy kivételével mindegyik F, tehát a leggyengébb értékelést kapta, de a kivételt képező Sony fényképezőgép is mindössze D+-os értékeléssel rendelkezik.

A kutatók szerint az ügyfélszolgáltati képviselők gyenge kommunikációja is erősen akadályozhatja a vállalatok javíthatósági erőfeszítéseit. A Meta javítási kézikönyveit például szintén nem lehetett ügyfélszolgálaton keresztül kikérni, a cég képviselőjének tájékoztatása szerint nem kínál javítást vagy alkatrészcserét a Quest 3-hoz.

Ugyan a PIRG jelentése csak néhány eszközt vizsgált, egyelőre jól tükröződik, hogy a törvények ellenére a nagy gyártóknak még hosszú utat kell megtenniük, hogy a gyakorlatban garantálni tudják a könnyebb javítás feltételeit, és ez valószínűleg nem lesz másként az Európai Unióban sem.