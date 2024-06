Fájhat az Oracle-nek a TikTok elüldözése Amerikából

Arra kell számítani, hogy a TikTok jövő év elejére belengetett amerikai betiltása negatív hatást gyakorol majd a cég pénzügyi eredményeire - közölte hétfőn a ByteDance egyik legnagyobb amerikai felhő-infrastruktúra partnere, az Oracle.

A vállalat éves jelentésében megjelent figyelmeztetés válasz az amerikai törvényhozáson a tavasz során villámgyorsan átment jogszabály hatályba lépésére, mely elsősorban de nem kizárólagosan a TikTok működését befolyásolja, illetve befolyásolná az Egyesült Államokban.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act nevű jogszabály ugyanakkor a jogalkotók szándéka szerint minden olyan online platformot függetlenítene Kínától, melynek jelenléte nemzetbiztonsági kockázatokat rejt magában az Egyesült Államok számára.

A törvény többek között olyan, fundamentális változásokat vár el a ByteDacne-hoz hasonló kínai szereplőktől, mint az amerikai érdekeltségek kiszervezése, értékesítése, melybe a kínai fél hallani sem akar. A mintegy 170 millió amerikai által használt szolgáltatás üzemeltetője szerint a jogszabályban foglalt előírás a gyakorlatban teljesíthetetlen, így a TikTok amerikai platformja sem kereskedelmi, sem technológiai sem jogi értelemben nem választható le az anyacégtől, amivel az amerikai politikai vezetés is pontosan tisztában van.

A jogszabály egyébként az április 24-i aláírását követően 270 napos határidőt ad a ByteDance-nak a TikTok amerikai érdekeltségének leválasztására és értékesítésére.

Amennyiben az előírt kiszervezés a megadott határidőn (ami egy alkalommal 90 nappal meghosszabbítható) belül nem valósul meg, a TikToknak lényegében el kell hagynia az Egyesült Államokat, ami a ByteDance-szel évek óta jó kapcsolatot ápoló Oracle számára fájhat a legjobban az amerikai partnerek közül.

Az Oracle meghatározó szerepet töltött be, illetve töltött volna be a ByteDance "Project Texas" nevű tervében, melynek része volt, hogy a TikTok amerikai operációját teljes egészében az Oracle felhőjébe költöztetik, illetve az Oracle felelt volna az okostelefonos alkalmazások kiadásáért és részben fejlesztéséért is.

Az amerikai felhőszolgáltató később olyan technológiákat is átadott a ByteDance-nek, melyekhez a cég az Egyesült Államok kereskedelmi embargói miatt nem juthatott volna hozzá. Június elején például kiderült, hogy az Oracle a jogi kiskapukat kihasználva az adatközpontjaiban üzemelő nagy teljesítményű AI-klasztereket adott bérbe a kínai félnek, mely ugyan a törvény betűje szerint legális, de egyes szakértők szerint szakmai-etikai szempontból legalábbis megkérdőjelezhető lépés volt.

Azt egyelőre nem közölte az Oracle, hogy a TikTok potenciális amerikai exitje mekkora bevételkieséssel járna a számára, egyes elemzők szerint ugyanakkor a cég éves, nagyjából 16 milliárd dolláros amerikai árbevételének 3-5 százalékát kitevő szeletéről, azaz 480 és 800 millió dollár közötti összegről lehet szó.