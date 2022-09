Megvesztegetés miatt fizet az Oracle

Nagyjából 23 millió dollárt fizet az Oracle, amiért a vádak szerint Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben és Indiában működő egységei több alkalommal is megvesztegették a külföldi tisztviselőket üzletkötéskor, amire cégen belül különítettek el alapot – közölte az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC). Az állítólagos jogsértések 2014 és 2019 között történtek, ez pedig már a második alkalom, hogy a SEC a korrupciós gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) megsértésével vádolja az Oracle-t.

A hatóság szerint az Oracle török egységei azért is fizettek a külföldi tisztviselőknek, hogy részt vegyenek technológiai konferenciáikon, ezzel pedig az Oracle irányelveit is megsértették. Egyes alkalmakkor akár a tisztviselő hozzátartozóinak utazási költségeit is állták, illetve családos utakat terveztek nekik.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig. Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

A texasi székhelyű Oracle beleegyezett a 15 millió dollár büntetés, valamint 7,9 millió dollár kamat kifizetésébe a vád rendezésére, de nem ismerte el, se nem tagadta a jogsértést. Michael Egbert szóvivő közlése szerint a SEC által ismertetett magatartás ellentétes a szoftvercég értékeivel és irányelveivel, és készen áll megtenni a szükséges lépéseket, ha jogsértés gyanúja merül fel.

A szoftvercég 2012-ben már egy kétmillió dolláros bírságot kifizetett a SEC-nek, amikor a hatóság úgy találta, hogy 2005 és 2007 közt az Oracle India több millió dolláros jogosulatlan mellékalapot hozott létre, szintén megvesztegetési célokra.