Amerikai segítséggel jut a ByteDance AI-technológiához

Kína gyakorlatilag úgy ahogy van le van tiltva az amerikai csúcstechnológiáról, beleértve az IT-iparág jelenlegi leghangsúlyosabb fejlődési irányát jelentő mesterséges intelligencia megoldások tanításához és működtetéséhez fejlesztett chipek vásárlásától, egyes kínai cégek ugyanakkor - amerikai felhőszolgáltatók segítségével - mégis megtalálták a módját annak, hogy hozzáférjenek a legfejlettebb AI-gyorsítókhoz, illetve az azokat tartalmazó szerverekhez.

Az egyik ilyen entitás, a régóta az amerikai törvényhozás célkeresztjében álló, a helyi nemzetbiztonsági erők gyanúja szerint a kínai pártállamhoz kötődő ByteDance, a zömében fiatalok - illetve mintegy 170 millió amerikai - által használt és közkedvelt TikTok közösségi szolgáltatás üzemeltetője lehet, derül ki a The Information riportjából.

Kereskedelmi embargó alatt állsz? Az Oracle segít a bajban!

A lap szerint a kínai cég úgy hidalja át az Egyesült Államok embargóját, hogy az Nvidia jelenlegi legfejlettebb, H100-as gyorsítóit tartalmazó szervereket nem megvásárolja, hanem azokat helyben, amerikai adatközpontokban bérleti konstrukció keretében használja. A ByteDance ehhez az Oracle-t találta meg elsődleges partnerként.

A módszer ugyan technikailag legálisnak minősül, mégis szembe mehet a hatályos amerikai jogszabályok szellemével, hiszen a ByteDance-t elméletileg semmi nem akadályozza meg abban, hogy az Amerikában, adott esetben amerikai felhasználók viselkedése és adatai alapján feltanított modelleket Kínában is felhasználhassa.

A ByteDance és az Oracle hosszú évek óta kulcsfontosságú partnereknek számítanak, egy időben - még Trump elnöksége alatt - még az is felmerült, hogy a TikTok amerikai érdekeltségét Larry Ellison cége vásárolhatja meg, esetleg más befektetőkkel közösen.

A jelenlegi együttműködés mögött a hivatalos indoklás szerint éppen éppen az a Project Texas névre keresztelt kezdeményezés áll, mely az amerikaiak nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos aggályait volt hivatott eloszlatni, ezt azonban a The Information által megszólaltatott egykori ByteDance alkalmazottak egyszerű kozmetikázásnak nevezték, hozzátéve, hogy a cég amerikai operációja korántsem olyan független a kínai vezetéstől, mint amennyire azt láttatni szeretné.

A riport alapján kijelenthető, hogy a ByteDance mellett más kínai cégek is igyekeznek hasonló módon kiskapukat találni az amerikai szankciós szabályozáson, így az Alibaba és a Tencent is próbál hasonló egyezségekre jutni amerikai felhőszolgáltatókkal, számukra ugyanakkor nehézség, hogy a cégeknek több saját adatközpontjuk is van az Egyesült Államokban, így - elvben - nem szorulnak rá az adatközponti kapacitás bérlésére.

Kösz, de kösz nem

A lap szintén megemlíti, hogy nem minden amerikai felhőszolgáltató olyan készséges a kínaiak megkeresésére, mint az Oracle, így két kisebb, meg nem nevezett vállalat mind a ByteDance, mint a China Telecom közeledésére nemmel felelt.

Az efféle kiskapuk bezárása a kereskedelmi minisztérium kompetenciája, mely már elkészítette azt a szakmai javaslatot, mely a felhőszolgáltatók számára előírja a kliensek szűrését nemzetbiztonsági szempontok alapján, ez ugyanakkor egyelőre heves ellenállást váltott ki több nagy szolgáltatónál, mondván az ezzel járó adminisztratív és egyéb kötelezettségek az üzleti racionalitás szintjén nem teljesíthetők.