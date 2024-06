Mától ismét használható az Uber Budapesten

A 2016-ban Magyarországról kivonult Uber februárban jelentette be, hogy egy helyi partnerrel, a piacvezető Főtaxi leánycégével, az F Mobilitás Kft.-vel együtt indítja újra a magyar szolgáltatást. A cég áprilisban kapta meg a szükséges diszpécserszolgálati engedélyt ahhoz, hogy ismét üzemeltethesse szolgáltatását Budapesten. Akkoriban csak annyit lehetett tudni, hogy a szolgáltatás várhatóan a „nyár elején” indul el Budapesten, ma reggelre viszont többen is kiszúrták, hogy az alkalmazásboltokban már meg is jelent az app, melyen keresztül elérhetőek a fuvarajánlatok.

Nem sokkal később az Uber sajtótájékoztatót tartott, ahol hivatalosan is bejelentette a legfőbb részleteket. A sofőrök toborzását követően június 13-án hivatalosan is újraindul a szolgáltatás, már rendelhetők az autók az applikációban, ami a Lime-mal való együttműködésnek köszönhetően elérhető rollereket is listáz.

A Forbes Kardos Eszterrel, az Uber magyarországi vezetőjével és Reich Ádámmal, az F Mobilitás Kft. ügyvezetőjével készített exkluzív interjújából kiderül, hogy az Uber ma már egyértelműen azt az irányt követi, hogy partnerségre lépjen a taxivállalatokkal a korábbi ellentétekből tanulva, erre van példa az Egyesült Államokban és már Európában is számtalan városban.

A magyar rajthoz pár hét alatt két és félezer jelentkezés érkezett sofőri pozícióra. Reich szerint továbbra is lehet hinni a piac önszabályozó mechanizmusaiban, így már középtávon is annyi sofőr lesz, mint ahány utas van. Az állományt független vállalkozók alkotják, akik akkor, ott, és úgy dolgoznak, ahogy szeretnének, nincs tagdíj és csak jutalékot kell fizetniük a fuvardíjból.

A népszerű fuvarmegosztó-szolgáltató nem dinamikus árazást fog alkalmazni a budapesti piacon: mivel az Uber mögötti magyar cég diszpécserszolgáltatói engedéllyel rendelkezik, így hatósági áron kell szolgáltatnia, mint minden más taxis cégnek. További változás még, hogy a budapesti szabályoknak megfelelően a kocsik sárgák lesznek, és borostyánsárga lesz a szabadjelző is.

2022 végén az Uber bejelentette, hogy miután több nagyvárosból kitessékelték részben a helyi taxitársaságok lobbitevékenységének köszönhetően, több ezer londoni taxis számára elérhető fuvarközvetítő tevékenységet indít. A cég az elmúlt időszakban számos metropoliszban sikerrel ütött nyélbe hasonló megállapodásokat taxitársaságokkal és taxis flottaüzemeltetőkkel, így ma már az Uber appján keresztül is lehet taxit hívni egyebek mellett New Yorkban, Párizsban, Rómában és Los Angelesben is.

Az Uber a legtöbb nagyvárosban eleinte legtöbbször a meglehetősen avittas módszerekkel dolgozó helyi taxitársaságok halálos ellenfeleként tűnt fel, mostanra azonban már nyíltan azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a világ összes taxija megjelenjen a platformján. A globális jelenlétnek és az ebből fakadó óriási felhasználói bázisnak köszönhetően a taxisok egyre inkább hajlanak erre a fajta együttműködésre még akkor is, ha az Uber egyébként fuvaronként jelentős jutalékot kér tőlük.

Amióta az Uber 2016-ban kivonult Magyarországról a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvénymódosítás életbe lépésével, a cég új vezérigazgatót nevezett ki Dara Khosrowshahi személyében.