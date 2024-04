Romlanak a ByteDance kilátásai az USA-ban

Vasárnap újra szavazott az amerikai Kongresszus képviselőháza a Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act nevű jogszabályról, melyet egyszer már eredeti formájában több mint egy hónappal ezelőtt megszavazott a testület, most viszont kissé újracsomagolva, új feltételekkel sokkal nagyobb eséllyel mehet át a törvénytervezet a szenátusi szavazáson.

A jogszabályt ezúttal 360 az 58 ellenében ratifikálta a képviselőház (nagyjából ugyanilyen arányú volt az előző, március közepén tartott szavazás eredménye is), ezúttal azonban már annak a jogszabálycsomagnak a részeként, mely Izraelnek és Ukrajnának juttatandó további anyagi segítségnyújtást biztosít. Politikai szakértők szerint ez garantálhatja, hogy a jogszabályról még a héten szavazni fog a szenátus is.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act-et éppenséggel lex TikToknak is lehetne hívni, de legalábbis elég egyértelmű, hogy amennyiben a jogszabály hatályba lép, az a ByteDance-hoz tartozó közösségi platform amerikai működésére lesz majd leginkább hatással.

A törvény immár a sokadik próbálkozás az Egyesült Államokban arra, hogy a nemzetbiztonsági kockázatként kezelt, mintegy 170 millió amerikai felhasználóval rendelkező TikTokot elszakítsa a kínai gyökerektől, ezúttal azonban a Demokrata és Republikánus oldal minden eddiginél egységesebbnek tűnik a kérdésben.

A kétpárti javaslatra készült jogszabály a fenti cél érdekében előírja a tulajdonos ByteDance számára, hogy értékesítse a TikTokot.

Ám míg az eredeti, márciusi törvénytervezet erre hat hónapot adott volna, addig a most megszavazott módosított szövegezés kilenc plusz három hónapnyi határidőt biztosít erre a célra.

A ByteDance álláspontja ettől még nem változott az ügyben. A cég már a törvényjavaslat felbukkanásakor, idén februárban is hangsúlyozta, hogy semmiféle felhasználói adatot vagy tevékenységet nem oszt meg semmilyen harmadik féllel, pláne nem a kínai politikai vezetéssel. A társaság emellett akkor is és most is kiemelte, hogy a törvény súlyosan sérti 170 millió amerikai állampolgár szólás- és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogát.

A törvénytervezet ellen amerikai jogvédők is tiltakoztak, a TikTok pedig push üzenetben buzdította felhasználóit, hogy jelezzék nemtetszésüket a képviselőjüknél a kilátásba helyezett betiltás miatt. Joe Biden amerikai elnök korábban közölte, hezitálás nélkül aláírja a jogszabályt, ha a képviselőház után a szenátus is megszavazza azt.