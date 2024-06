Elindult a magyar fizetési rendszer, a BinX

Mától kezdve minden hazai vállalkozás számára elérhető a BinX nevű bankfüggetlen fizetési rendszer, ami a Revolut és a Wise első hazai alternatívája - jelentette be Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója és Kis Ervin Egon, a BinX stratégiai vezetője. A magyar alapítású és tulajdonú „neobank” mögött a BinX Zrt. áll, egy Magyarországon bejegyzett és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyeivel rendelkező elektronikuspénz kibocsátó intézmény.

A szolgáltatással a hazai vállalkozások fizetési műveleteket bonyolíthatnak saját BinX számlájuk és a pénzügyi rendszer bármely más szereplője között - két BinX számla esetén teljesen díj- és költségmentesen, amit nemcsak a Számlázz.hu-s vállalkozások, hanem a teljes hazai kkv-szektor szereplői számára biztosít a cég.

A modell lényege, hogy a BinX számláját nem egy kereskedelmi bank, hanem az MNB, vezeti, így az ügyfelek pénze egy, a Magyar Nemzeti Bank által vezetett és felügyelt letéti számlára kerül, ezzel teljes fedezetet nyújtva az egyéni számlákon tárolt elektronikus egyenlegekre.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x) A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, az elburjánzó dokumetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig. A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, az elburjánzó dokumetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x) A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, az elburjánzó dokumetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

A BinX számla hivatalos pénzforgalmi számla, amely a cégkivonaton és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban is megjelenik, bármely vállalkozás használhatja elsődleges számlaként is. Androidos és iOS-es mobilapplikáción és webes alkalmazáson keresztül érhető el, kérdés esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat segíti a felhasználókat. Kapcsolódik a BinX számlához egy hagyományos bankszámlaszám, valamint hamarosan rendelhető lesz Mastercard prémium business bankkártya is.

Kis Ervin Egon elmondása szerint a szolgáltatás nem kíván a hagyományos bankokkal konkurálni, hitelezni és betétet gyűjteni, inkább elsődleges platformmá szeretne válni a leggyakoribb tranzakciók lebonyolításában a teljes hazai kkv-szektor szereplői számára.

Érdemes azért megjegyezni, hogy ugyan a Revoluthoz hasonlóan egy minden szempontból digitalizált, személyes ügyintézést nem igénylő, gyors és egyszerű utalásokat lehetővé tevő szolgáltatásról van szó, mégis lényegi különbség, hogy a BinX nem célozza a magánszemélyeket, tehát a célcsoportban nem tekinthető a Revolut közvetlen versenytársának.

Ha már versenytársak, érdemes egy pillantást vetni a díjakra is. A kimenő átutalásoknál fix 199 forint/tranzakció a költség, amihez semmi egyéb tétel nem párosul, ez kimondottan kedvező, főleg ha nagyobb összegek átutalásáról van szó. Egy másik BinX-felhasználóval folytatott tranzakció esetén díjmentes a pénzküldés és a fogadás.

Az ötlet megszületése után három évvel, 2020-ban hozták létre a BinX Zrt.-t a Számlázz.hu alapítói annak érdekében, hogy az ökoszisztémán belül egy digitális, integrált és okos fizetési infrastruktúra jöjjön létre. A BinX-szel együtt létrejön egy teljes „order-to-cash” ökoszisztéma, azaz megrendeléstől a kifizetésig tartó egyetlen rendszeren belül kezelhető folyamat, ami várhatóan újabb könnyebbséget jelent a hazai KKV-k számára.

A BinX jelenleg a legnagyobb, magántőkéből megvalósuló hazai fintech startup: a Számlázz.hu alapítók közel 3 milliárd forintot fektettek a cégbe alapítása óta, 2020-tól pedig további 3 milliárdot kisbefektetőktől és intézményi befektetőktől kapott a Zrt., és további tőkebevonás van folyamatban.