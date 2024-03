Rászabadította felhasználóit a politikusokra a TikTok

Elsöprő többséggel, 50-0 arányban igennel szavazott az Amerikai Képviselőház Kereskedelmi Bizottsága amellett a kétpárti törvényjavaslat mellett, mely előírná a ByteDance számára a TikTok értékesítését, ellenkező esetben a hathónapos türelmi idő lejárta után a platform használatát lehetővé tevő alkalmazást törölni kellene Amerikában az alkalmazás-piacterekről.

A már nevében is sokat mondó Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act megszületése ezzel sikerrel vette az első akadályt és a szavazati arányok figyelembe vételével aligha kétséges, hogy végül törvényi erőre is fog emelkedni a jogalkotási folyamat lezárásával.

A TikTok természetesen azonnal élesen bírálta a hét elején benyújtott törvényjavaslatban foglaltakat, emellett a tegnapi szavazást követően egy meglehetősen szokatlan eszközzel is igyekezett felvenni a harcot ellene.

A cég tegnap az összes amerikai felhasználójának telefonjára push üzenetet küldött az alábbi szöveggel:

A Kongresszust a TikTok teljes betiltását tervezi. Tudasd velük, mit jelent számodra a TikTok és üzenj a kongresszusi képviselőknek, hogy szavazzanak nemmel.

Ezt követően viszonylag gyorsan elszabadult a pokol, a képviselői irodák telefonvonalai izzani kezdtek. A stábok visszajelzései alapján legkülönbözőbb korosztályba tartozó felhasználók telefonáltak be az irodákba - a többség azt kérte, ne vegyék el tőle a politikusok a TikTokot, mivel gyakorlatilag az egész napját a platformon lógva tölti.

Az érintett tinédzserek egy részét a beszámolók alapján olyannyira zavarba hozta az üzenet, hogy tömegek akarták megtudni az ügyintézőktől, mi az a Kongresszus és kik azok a kongresszusi képviselők.

Az érintett bizottság elnöke tegnap közölte, a TikTok akciója nem más, mint annak az ékes bizonyítéka, hogy a Kínai Kommunista Párt hogyan tudja gyakorlatilag valós időben manipulálni az amerikai állampolgárokat az olyan platformok segítségével, mint a TikTok.

Politikai szakértők is úgy látják, hogy a kínai cég akciója könnyen a visszájára sülhet el, így a végszavazáson még a bizonytalan képviselőket is arra buzdíthatja, szavazzák meg a törvényt.

A képviselőház jövő héten tart szavazást a törvényjavaslatról.