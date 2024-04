Vizsgálatot indít az EU a Broadcom ellen

Az Európai Unió vigyázó szemei nem tudnak elsiklani afelett, hogyan alakítja át a Broadcom a VMware működését a felvásárlás után. Miután tavaly év végén pont került az évtized egyik legnagyobb akvizíciójára az IT iparágban, már tudni lehetett, hogy első körben több mint ezer főt érintő elbocsátás várható a strukturális átalakítás mellett, majd az új tulajdonos más téren is vastagon belenyúlt a VMware eddigi működésébe, és megszüntette az örökös licencek értékesítéseit.

Az üzlet engedélyeztetési folyamata egyáltalán nem ment simán, ennek ékes bizonyítéka, hogy a VMware összesen 69 milliárd dollár értékű felvásárlását tavalyelőtt májusban jelentették be a felek, az akvizíció zárásának végdátumát összesen háromszor kellett módosítani, tavaly októberben pedig komolyan felmerült, hogy a tovább éleződő geopolitikai ellentétek miatt Kína megakadályozhatja a tranzakció létrejöttét.

Most sem dőlhetnek azonban hátra a felek, mert a EU trösztellenes szabályozói érdeklődni kezdtek a chipgyártónál a licencelési feltételeket érintő változásokról, miután több üzleti felhasználó és kereskedelmi csoport is panaszt nyújtott be. Az EU versenyjogi végrehajtója egyelőre a vizsgálathoz szükséges információkat kérte be a Broadcomtól, amelynek célja az az amerikai chipgyártó által a VMware felhőalapú számítástechnikai vállalat felvásárlása után végrehajtott változtatások alapos vizsgálata lesz.

Égbe révedő informatikusok: az Időkép-sztori Mi fán terem az előrejelzés, hogy milyen infrastruktúra dolgozik az Időkép alatt, mi várható a deep learning modellek térnyerésével? Mi fán terem az előrejelzés, hogy milyen infrastruktúra dolgozik az Időkép alatt, mi várható a deep learning modellek térnyerésével?

Égbe révedő informatikusok: az Időkép-sztori Mi fán terem az előrejelzés, hogy milyen infrastruktúra dolgozik az Időkép alatt, mi várható a deep learning modellek térnyerésével?

Az üzleti felhasználók belga szövetsége, a Beltug, valamint a francia Cigref, valamint a Nederland és a VOICE Germany múlt hónapban nyújtottak be panaszt Margrethe Vestagerhez, az uniós versenyjogi ügyekért felelős biztoshoz és a belső piacokért felelős Thierry Bretonhoz. A csoportok közös levele fő problémaként említi a Broadcom politikájában és gyakorlatában eszközölt hirtelen változásokat, köztük a meredeknek tartott áremeléseket, a licenc-feltételek és csomagok újragondolását, a licencek viszonteladásának tilalmát, valamint az örökös licencek biztonsági feltételeit érintő változásokat.

A többek közt az Amazont és 26 más kisebb uniós felhőszolgáltatót tömörítő Cloud Infrastructure Providers in Europe (CISPE) kereskedelmi szervezet szintén panaszt tett, amiért a Broadcom állítólag egyoldalúan felmondta alapvető virtualizációs szoftverek licencfeltételeit.

A Broadcom hétfőn változtatásokat jelentett be a VMware ügyfelek számára, hogy tompítsa a kritikák élét, többek közt felére csökkentette a VCF (VMware Cloud Foundation) árát. Hock Tan, a cég vezetője emellett részletezte a VMware előfizetéses modell felé történő elmozdulását, amely valójában már 2018-ban indult, és amely állítása szerint nem fogja akadályozni az ügyfeleket a meglévő örökös licenceik használatában. A vezető a lépést a VMware szolgáltatási kínálatának modernizálására tett kísérletnek tekinti, miközben próbálnak megoldást találni az Európai Bizottság és az érintett érdekelt felek által felvetett aggályokra.