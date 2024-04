Tuningolt mobilnet és Netflix a Telekomnál

A Deutsche Telekom március elején jelentette be, hogy megegyezett a Netflixszel, így az év első felétől Magyarországon is elérhetővé válik a Telekom ügyfelei számára az "előfizetésük keretén belül" a platform – vagy akár a Telekom előfizetéstől függetlenül is. Ezt követően a rendszerfrissítés után az Android TV-t futtató boxokra már tölthetővé válik a szolgáltatás, a legnagyobb kérdés ugyanakkor kétségtelenül az, hogy a Telekom milyen hozzáadott értéket vagy diszkontot kínál az új ügyfeleknek, amiért esetleg érdemes lesz a szolgáltatásra az operátoron keresztül előfizetni.

A Telekom weboldalán és az április 10-től hatályos, frissített ÁSZF-ben megjelent információk szerint a Netflix szolgáltatás mobil-szolgáltatás és TV-szolgáltatás mellé is rendelhetővé válik kétféle konstrukcióban: korlátlan net csomaggal, vagy kiegészítő szolgáltatásként. Utóbbi esetben a hagyományos módon 2490-3490-4490 forintot kell fizetni a streamingszolgáltatás alap, standard és prémium csomagjaiért.

Árpilis 10-től bevezetésre kerülnek a Magenta 1 Net 5 GB + 50 perc, a Mobil S 2024, a Mobil M 2024, a Mobil L 2024, a Mobil XL 2024, a Net 5 GB 2024, Net 15 GB 2024, a Net 60 GB 2024, a Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág 2024, a Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás 2024, a Gigaerős Korlátlan Net Utazás 2024, a Gigaerős Korlátlan Net Netflix 2024, a Gigaerős Korlátlan Net Biztonság 2024 mobil hang és mobil internet díjcsomagok, melyek a 2022-ben bevezetett, régi ajánlatok helyébe lépnek.

A havi 13 090 forintról induló Korlátlan Net díjcsomagok szekcióban már új lakossági mobil díjcsomagokat lehet látni, kicsit több adattal, kicsit drágábban. Ami viszont nem változott, hogy 5G-s hálózati elérés továbbra is csak korlátlan adatot kínáló csomag mellé jár, egyébként külön díjat kell fizetni érte. A választható hangcsomagoknál a Mobil M-ből eltűnt a 30 percnyi benne foglalt, hálózaton kívüli beszélgetés, illetve havi 590 Ft/hó összegért opciósan lehet továbbra is igényelni - cserébe 1000 db SMS-t kap az előfizető. A Mobil S opció csak az 5 GB-15 GB mobilnetet kínáló csomagok mellé kérhető.

A 37 forintos perc- és SMS díjak a nem korlátlan díjcsomagok esetében nem változtak.

Az EU-n belül 45GB-ot garantáló Korlátlan Net Okosvilág opció Mobil M hangcsomaggal kombinálva, plusz a Netflix legolcsóbb, 2490 forintos alapcsomagját kombinálva az ügyfeleknek összesen 18 580 forintot kell fizetni havonta a mobil díjcsomagjukért. A Gigaerős korlátlan Net Utazás variánsa szintén 13 090 forintba kerül, de már 60GB EU-n belüli és 5GB EU-n kívüli adattal.

A Gigaerős Korlátlan Net Netflix csomagot 14 090 forintra árazta a szolgáltató 50 GB EU-n belüli adattal, korlátlan mobilnettel és Netflix alapcsomaggal, ezzel az opcióval 17 090 forintra jön ki a havidíj egy Mobil M hangcsomaggal. A Standard kiegészítő szolgáltatásként 1000 forintba, a Prémium kiegészítő 2000 forintba kerül havonta. A Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás variáns ugyanennyiért érhető el, csak Netflix helyett HBO Max előfizetéssel.

A Telekom ahogy eddig is, kedvezményt biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik a cégnél fizetnek elő a vezetékes szolgáltatásokra is (Magenta 1).