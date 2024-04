A Temu szerint nincs itt semmi látnivaló

A Német Fogyasztóvédelmi Szervezetek Szövetsége, a Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) múlt héten részesítette figyelmeztetésben a Temut, amiért a kínai online áruház manipulatív és megkérdőjelezhető módszereket alkalmaz, elbizonytalanítja és kihasználja a fogyasztókat a nem egyértelmű kedvezményekkel és értékelésekkel. Az ernyőszervezet szerint a Temu üzleti modellje nem kellően átlátható, a felület például nem teszi egyértelművé, milyen referenciaárakhoz viszonyítja a kedvezményeket.

Ramona Pop, a VZBV vezetője szerint a Temu emellett megsérti az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat, mivel a szolgáltatás a teljes vásárlási folyamat alatt a termékek elérhetőségére vonatkozó sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé, és dark patterneket alkalmaz. A cég "greenwashing" kommunikációval is él, tehát tévesen és félrevezetően állítja, hogy törekszik a klíma- és környezetvédelemre: a házhoz szállítás helyett az átvételi pontokra történő szállítást klímabarátnak hirdeti, ami aligha számottevő intézkedés azzal szemben, hogy az áruk többsége Kínából származik.

A Temut láthatóan nem hatják meg a vádak, és kiáll amellett, hogy betartja a vonatkozó szabályokat. A Heise nevű helyi lapnak adott válaszában a kereskedelmi cég úgy nyilatkozik a referenciaárakkal kapcsolatban, hogy „gondosan kiértékeli az eladók által közölt összes árinformációt”, hogy az ügyfelek számára biztosíthassa a pontosságot és átláthatóságot. Emellett elutasítja azt a vádat is, hogy az európai digitális szolgálatásokról szóló törvény által tiltott sötét mintákat alkalmazna, a „sürgetőnek" nevezett üzenetek pedig valójában a fogyasztókat segítik abban, hogy mérlegelt döntéseket hozhassanak a vásárlásokkal kapcsolatban, így kevesebb lesz az áruvisszaküldés. A Temu tagadja továbbá a termékértékelések hitelességével kapcsolatos vádakat, és kiköti, hogy nem törli önkényesen a számára kedvezőtlen, negatív visszajelzéseket.

A kínai PDD Holdings technológiai óriás által birtokolt Temu egy éve lépett be európai piacra. A tavalyi év utolsó hónapjaiban elképesztő, kínai piaci szereplőtől eddig soha nem látott marketingkampánnyal villámgyorsan óriási népszerűségre tett szert, így alig négy hónap leforgása alatt a legnagyobb vásárlói bázissal rendelkező külföldi webshop lett Magyarországon is. Miután a Temu 2023-ban állítólag több mint 30 milliárd euró bevételt realizált, nemrégiben megnyitotta platformját az Egyesült Államokban árukészlettel rendelkező eladók előtt is, hamarosan pedig az Európából szállító eladókkal bővül a kínálat.

A gyors terjeszkedés és megkérdőjelezhető gyakorlatok miatt a felület azonban több hatóság figyelmét felkeltette, amire rásegítenek a versenytársak is. A "Temu-jelenség" nem csak a hazai webshopokat, hanem a régiós nagyokat (eMAG, Alza) is nehéz helyzetbe hozza, számos általuk forgalmazott árucikk ugyanis a tapasztalatok szerint akár tizedannyiért is beszerezhető a Temun változatlan minőségben.

A magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) február végén jelentette be, hogy több bejelentéses eljárás is folyamatban van a kínai Temu online piactér kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban. A vizsgálat lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A versenyfelügyeleti eljárásban kiszabható maximális bírság az érintett vállalkozás nemzetközi csoportszintű éves árbevételének a 13%-a lehet.

Az internetes megtévesztésnek számtalan módozata létezik, melyek egy része igazából évtizedek, sőt évszázadok óta létező mintákat követ. Ezek az úgynevezett sötét mintázatok ma már beépülnek a közösségi oldalak, webshopok és más internetes platformok felületeibe, a hatóságok pedig árgus szemekkel lesik, mikor lehet lecsapni rájuk. De hogyan lehet őket felismerni? Korábban ezt a témát is bővebben veséztük HWSW Weekly podcast-adásunkban.