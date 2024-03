Robog az üzlet: duplázta bevételét a Temu tulajdonosa

Több mint duplájára nőtt a kínai PDD Holdings e-kereskedelmi csoport negyedéves bevétele, miután a Temu online piactér népszerűsége szinte robbant. A már Egyesült Államokban és Európában is jelen lévő Temu tulajdonosa szerdán 89 milliárd jüan bevételről számolt be a decemberrel végződő negyedik negyedév eredményei közt, ami 123 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, jócskán felülmúlva az elemzői becsléseket. Chen Lei elnök-társ-vezérigazgató szerint 2023 vízválasztó év volt a vállalat számára, a növekvő kereslethez a fogyasztó bátorsága társult.

A már 51 piacon jelen lévő Temu a növekedés korai szakaszában veszteségesen működött, de a PDD összesített nettó nyeresége 2023 utolsó negyedévében 23 milliárd jüanra jött ki, ami 146 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A vállalat szerint a nyereséget a platformjain jelen lévő kereskedők által fizetett tranzakciós díjak és marketingdíjak lendítették meg.

A tavalyi év utolsó hónapjaiban elképesztő, kínai piaci szereplőtől eddig soha nem látott marketingkampánnyal a Temu villámgyorsan óriási népszerűségre tett szert, így alig négy hónap leforgása alatt a legnagyobb vásárlói bázissal rendelkező külföldi webshop lett Magyarországon is. Hozzá kell tenni: a PDD értékesítési és marketingköltségei is látványosan megugrottak annak érdekében, hogy a vásárlókat és kereskedőket a Temura csábítsák. A cég a Temu 2022-es indulása óta összesen 100 milliárd jüant költött marketingre és értékesítésre, a megelőző időszakhoz képest pedig a negyedik negyedévben a marketingköltségek 50%-kal, 26,64 milliárd jüanra nőttek.

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

A kínai PDD Holdingshoz tartozó online piactérről egy évvel ezelőtt jóformán senki nem hallott még Magyarországon, de még néhány hónappal ezelőtt is csak elvétve rendeltek erről a felületről azok a magyarok, akik nem valamelyik hazai e-kereskedelmi cégtől vásároltak. A Pinduoduo piacteret birtokló e-kereskedelmi csoport 2022 szeptemberében indította el a Temu-t az Egyesült Államokban, mielőtt kiterjesztette volna Európára és Ázsiára, és kivívta volna a helyi szereplők ellenszenvét.

A jutányos áraival Amazon és eBay konkurensének tekinthető platform növekedését itthon sem nézik jó szemmel, a Gazdasági Versenyhivatal március közepén indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A "Temu-jelenség" nem csak a hazai webshopokat, hanem a régiós nagyokat (eMAG, Alza) is nehéz helyzetbe hozza, számos általuk forgalmazott árucikk ugyanis a tapasztalatok szerint akár tizedannyiért is beszerezhető a Temun változatlan minőségben. A régióra vagy a helyi piacokra fókuszáló cégek számára az FMCG terület jelenthet némi kapaszkodót, akár azon az áron is, hogy teljesen "tájidegen" termékek jelennek meg a kínálatban (ilyen volt, amikor pl. a ma már nem létező Extreme Digital elkezdett pelenkákat forgalmazni, de ugyanúgy bizarr látvány a notebook.hu háztartási tisztítószer-kínálata is).