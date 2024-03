Közelít a Telegram a nyereségességhez

Kezdeti nyilvános részvénykibocsátás lehetősége merült fel a Telegramnál, miután a titkosított üzenetküldő felhasználóinak száma közelít az egymilliárdos mérföldkőhöz. Pavel Durov, a szolgáltatás vezére szerint már akár az idén, vagy jövőre nyereségessé válhat a cég, ami megnyitja a lehetőséget ahhoz, hogy bevezesse részvényeit a tőzsdére. Ugyan több részletet a tőzsdére lépéssel kapcsolatban eddig nem tudni, de Durov megemlítette, hogy a Reddithez hasonlóan szóba jöhet, hogy a legaktívabb felhasználók is vásároljanak a részvényekből.

A Telegramnak 2022-ben sikerült meghaladnia a havi 700 millió aktív felhasználót, ebben az évben vált elérhetővé a szolgáltatás Premium szintje, ami a reklámmentesség mellett plusz funkciókkal csábítja az előfizetőket. Még ezt megelőzően a szolgáltatás saját hirdetési platformot indított, és csatornákban kezdett el hirdetéseket elhelyezni működési költségeinek fedezésére. Idén márciusban a cég bejelentette, hogy a személyes felhasználók előfizetési díj fejében konvertálhatják fiókjukat üzleti fiókokká.

Durov már szintén foglalkozik az AI-ban rejlő lehetőségekkel, nemrég úgy nyilatkozott, hogy a Telegram mesterségesintelligencia-alapú chatbotokat szeretne bevezetni az üzleti felhasználók számára ügyfélszolgálati feladatokhoz. A vállalat azt is tervezi, hogy a sokak által kritizált hiányosabb moderálási rendszer fejlesztéséhez befektetéseket eszközöl az AI-ba.

Durov évekig javarészt saját zsebből tartotta fent a szolgáltatást, de még csak nem is mérlegelte másik opcióként a Telegram eladását, mondván: nem akar a WhatsApp nyomdokaiba lépni, a Telegramot a későbbiekben is független alkalmazásként szeretné üzemeltetni. A monetizációs csatornák növelésével együtt a bázis is kellő ütemben hízott, a jelenleg 900 millió havi aktív felhasználós bázis a jelenlegi tempót tartva még az év vége előtt elérheti az egymilliárdot.

A 2013-ban indultt Telegram alig több mint tízéves, biztonságos és privát felületként a bűnözők is előszeretetettel használják, ezért idő közben potenciális célpontjává vált a bűnüldöző szerveknek és hatóságoknak, például a brit felügyeletnek, amely kötelezővé tette a hatóságok hozzáférésének biztosítását a végpontok közötti titkosított kommunikációhoz. A Meta által birtokolt WhatsApp havi 2 milliárd aktív felhasználóval rendelkezik.