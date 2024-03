Újabb alkalmazásterjesztési szabályokon lazít az Apple

Az Apple iOS operációs rendszerének múlt héten megjelent, 17.4-es verziója mérföldkőnek tekinthető a cég történelmében, hiszen a vállalat ezzel a kiadással tette első alkalommal lehetővé, hogy az alkalmazásfejlesztők az App Store-t megkerülve, más forrásból is felkínálhassák applikációikat a felhasználóknak - amennyiben azok az Európai Unió területén élnek.

A március 7-én kötelező érvénnyel hatályba lépett Digital Markets Act hatására az Apple többek között lehetővé tette, hogy alternatív alkalmazás-piacterek jelenjenek meg a platformon, illetve a fejlesztők a fizetési tranzakcióikat az Apple ökoszisztémáján kívülre vigyék például egy weboldalra mutató promóciós link segítségével.

Az Apple hétfőn bejelentette, hogy az alkalmazásfejlesztők újabb, számukra kedvező változást tapasztalhatnak majd, melyek egy része azonnali hatállyal, másik részük pedig később a tavasz során lép majd életbe.

Piactér helyett böngésző

Ilyen, a következő egy-két hónapban érkező újdonság az alkalmazások webes disztribúciója, mellyel teljesen ki is lehet majd hagyni az alkalmazás-piactereket a terjesztési modellből. Vagyis a felhasználó nem kizárólag egy piactérről, hanem egy weboldalról is letölthet majd appokat iOS-en - pont mint MacOS-en vagy éppen Windowson. Utóbbiakhoz képest fontos különbség, hogy az Apple ezek után a letöltési tranzakciók után is jutalékra tart majd igényt.

Kéne még pár Powerfrau a hazai informatikába A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink. A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink.

Kéne még pár Powerfrau a hazai informatikába A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink.

A webes disztribúció esetében nem ez az egyetlen megkötés. Így például az applikáció csak arról a domainről telepíthető, melyet a fejlesztő az App Store Connect eszközön korábban beregisztrált. További kritérium, hogy a fejlesztőcégnek EU-s entitásnak kell lennie, illetve legalább két éve tagja kell legyen az Apple fejlesztői programjának és a megelőző évben legalább egy applikációját több mint egymilliószor töltötték le az EU-ban.

Utóbbi feltételek az Apple szerint azért szükségesek, hogy a rosszindulatú kódokat tartalmazó, kártékony alkalmazások terjedésének gátat szabhassanak a platformon - mely egyébként a cupertinóiak egyik legkomolyabb aggálya volt korábban az alkalmazásterjesztési feltételek lazítása kapcsán.

Exkluzív piacteret mindenkinek!

Az uniós fejlesztők két további, azonnal hatályba lépő változást is tapasztalhatnak az alkalmazásdisztribúcióban. Egyrészt mostantól egy cég létrehozhat kizárólag csak a saját alkalmazásai számára egy piacteret (a korábbi feltételek szerint kötelező lett volna beengedni a piactérre külsős appokat).

Másrészt a promóciók és tranzakciós oldalak linkelése során nem kötelező többé az Apple által kínált dizájn-sablonokat használni, így azokat saját igényeik szerint, szabadon alakíthatják az alkalmazásfejlesztők.