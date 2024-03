Szemet vetett a TikTokra az Activision korábbi vezérigazgatója

Az Activision Blizzard vezérigazgatói pozíciójáról tavaly decemberben lemondott Bobby Kotick élénken érdeklődik a TikTok megvásárlása iránt, miután a közösségi platformot az Egyesült Államokban egy új törvényjavaslat után potenciálisan betilthatják, vagy eladásra kényszeríthetik. A The Wall Street Journal szerint Kotick partnerként tudja elképzelni magát az üzletben, akár az OpenAI vezérigazgatójával, Sam Altmannel közösen.

Kotick nem sokkal a felvásárlás után hagyta el az Activisiont, nagy mennyiségű készpénzzel távozva (állítólag közel félmilliárd dollárnyi fizetést kapott), és a források szerint arra keres partnereket, hogy megvásárolhassa a TikTokot. Kotick állítólag már a ByteDance ügyvezető elnökét, Zhang Yiminget is felkereste az ügyben. A vételár minden bizonnyal több százmilliárd dollárra rúghat, ami azt jelenti, hogy Koticknak valóban szükséges lesz partnert szereznie ahhoz, hogy megvalósulhasson a terve.

Az Amerikai Képviselőház Kereskedelmi Bizottsága elsöprő többséggel, 50-0 arányban igennel szavazott amellett a kétpárti törvényjavaslat mellett a múlt héten, mely előírná a ByteDance számára a TikTok értékesítését, ellenkező esetben a hathónapos türelmi idő lejárta után a platform használatát lehetővé tevő alkalmazást törölni kellene Amerikában az alkalmazás-piacterekről. A már nevében is sokat mondó Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act megszületése ezzel sikerrel vette az első akadályt és a szavazati arányok figyelembe vételével aligha kétséges, hogy végül törvényi erőre is fog emelkedni a jogalkotási folyamat lezárásával.

A TikTok természetesen azonnal élesen bírálta a törvényjavaslatban foglaltakat, és a szavazás utáni napon meglehetősen szokatlan eszközzel is igyekezett felvenni a harcot ellene: az amerikai felhasználók push üzenetet kaptak az apptól, amiben a szolgáltatás arra kérte őket, hogy védjék meg a TikTokot. Ezt követően viszonylag gyorsan elszabadult a pokol, a képviselői irodák telefonvonalai izzani kezdtek. A stábok visszajelzései alapján a legkülönbözőbb korosztályba tartozó felhasználók telefonáltak be az irodákba - a többség azt kérte, ne vegyék el tőle a politikusok a TikTokot, mivel gyakorlatilag az egész napját a platformon lógva tölti.

Politikai szakértők is úgy látják, hogy a kínai cég akciója könnyen a visszájára sülhet el, így a végszavazáson még a bizonytalan képviselőket is arra buzdíthatja, szavazzák meg a törvényt. A képviselőház a héten tart szavazást a törvényjavaslatról. Ez egyébként már a harmadik alkalom, amikor az Egyesült Államok megpróbálja kikényszeríteni a ByteDance-ből a TikTok értékesítését - az első erről szóló határozatot még Donald Trump hozta 2020-ban, de Joe Biden is tett már kísérletet arra, hogy elérje a TikTok leválasztását.

Míg a törvényalkotók TikTokkal kapcsolatos aggodalmai az adatvédelemtől és a Kínához való kapcsolódástól való félelmekre összpontosítanak, hozzá kell tenni, hogy Altman bevonása a vásárlásba elméletben lehetőséget adhat rá, hogy az OpenAI felhasználja a TikTok adatait a mesterségesintelligencia-modelljei betanítására, ami egy újabb sor más jellegű problémát vonhatna maga után - feltéve, ha tényleg lesz bármi az egyelőre pletyka szintjén létező üzletből.