Jöhet az újabb lex TikTok az USA-ban

Kedden újabb, kifejezetten a TikTok amerikai működésére kihegyezett kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be több tucatnyi amerikai kongresszusi képviselő, mely immár a sokadik alkalommal próbálja rákényszeríteni a kínai anyacéget a közösségi platform külön cégbe szervezésébe, leválasztására.

A már nevében is sokat mondó Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act hat hónapot adna a ByteDace-nek arra, hogy eladja a TikTokot, ellenkező esetben az országban működő alkalmazás-piacterekből kötelezően el kell távolítani a közösségi platform használatára készül (mobil)applikációt.

A jogszabály emellett előírná azt is, hogy a TikToknak és más, érintett alkalmazásoknak lehetővé kell tenniük, hogy a felhasználók exportálhassák személyes adataikat a platformról, méghozzá olyan formátumban, hogy azt könnyen lehessen exportálni más szolgáltatásokba.

Bár a TikTok egyes paragrafusokban név szerint is szerepel, a jogszabály nyitva hagyja a lehetőséget, hogy más platformokra és alkalmazásokra is vonatkozzanak a benne foglaltak. Arról, hogy egy platform vagy applikáció nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e az Egyesült Államok számára, a mindenkori elnök hoz határozatot.

A ByteDance azonnal élesen bírálta a törvényjavaslatot, ami a cég szerint bármennyire is próbálja leplezni, valójában kizárólag a TikTokkal szembeni fellépésről szól, mely egyébként 170 millió amerikai alkotmányos jogát és mintegy ötmillió amerikai vállalkozás üzleti érdekeit is sérti egyben. Az intézkedést helyi jogvédők is élesen kritizálták, illetve arra hívták fel a figyelmet, hogy a felhasználók érdekeit más (pl. személyes adatok megfelelő kezelését előíró rendelkezések) módon is lehetne képviselni.

Ez egyébként már a harmadik alkalom, amikor az Egyesült Államok megpróbálja kikényszeríteni a ByteDance-ből a TikTok értékesítését - az első erről szóló határozatot még Donald Trump hozta 2020-ban, de Joe Biden is tett már kísérletet arra, hogy elérje a TikTok leválasztását.