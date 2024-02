Akár 3 évig tárolja a Google a Geminivel való beszélgetéseket

A Google múlt héten jelentette be, hogy eddig Bard néven ismert chatbot-szolgáltatása a jövőben a „Gemini” brand alatt működik tovább. Androidra már letölthetővé vált egyes piacokon a dedikált mobilalkalmazás, ami a cég következő generációs digitális asszisztenseként működik, iOS-en pedig a Google appon belül érhető el a chatbot funkcionalitása. Ezzel kezdetét veszi az időszak, amikor már az okostelefonokba is szervesebben épülnek be a generatív szolgáltatások, ami újabb kockázatokat hoz magával, főleg adatvédelem terén.

A „Gemini-appok adatvédelmi központja” felületen olvasható többek közt, hogy a Google gyűjti a Gemini-appokban folytatott beszélgetéseket, a kapcsolódó termékhasználati információkat, a tartózkodási hellyel kapcsolatos adatokat, valamint a felhasználói visszajelzéseket. A keresőcég közleménye szerint az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően használja fel ezeket az adatokat termékei és szolgáltatásai, így köztük a gépi tanulási technológiák és a vállalati termékek, például a Google Cloud javításához és fejlesztéséhez.

Az adatvédelmi szakemberek figyelmét a beszélgetések kezelésére vonatkozó passzus keltette fel leginkább, amiben a Google azt írja, hogy: „a generatív gépi tanulási modellek fejlesztése érdekében a Gemini-appokban folytatott beszélgetéseket ellenőrök olvassák el, látják el jegyzetekkel, és dolgozzák fel. A folyamat részeként a Gemini-appokkal folytatott beszélgetések még azelőtt leválasztásra kerülnek a Google-fiókról, hogy az ellenőrök látnák vagy megjegyzésekkel látnák el őket”.

A keresőcég közvetlenül arra szólítja fel a felhasználókat ennek fényében, hogy ne adjanak meg bizalmas információkat és adatokat a beszélgetések során, olyat legalábbis semmiképp ne, amit nem szeretnének harmadik fél szeme elé tárni - azok ugyanis akár a nagy nyelvi modellek további finomítása során is felhasználásra kerülhetnek.

A felülvizsgálatot végző személyek által ellenőrzött vagy jegyzetekkel ellátott beszélgetések (és a kapcsolódó adatok, például a nyelv, az eszköz típusa, a helyadatok és a visszajelzések) nem törlődnek, amikor a felhasználó törli a Gemini-appokban végzett tevékenységeit, mert a tárolásuk külön történik, és nincsenek összekapcsolva a Google-fiókokkal. Ehelyett a cég legfeljebb három évig őrzi meg azokat alapértelmezetten. Érdekes részlet lehet még, hogy az ellenőrzést végző személyek házon belüli dolgozók, vagy esetleg a Google kiszervezi a feladatot- erről nem közölt semmi hivatalos tudnivalót a cég egyelőre.

Ugyan adott a lehetőség az adatvédelmi beállítások közt a Gemini-appokban végzett tevékenységek mentésének kikapcsolására, a rendszer ettől függetlenül még 72 órán át, azaz legalább három napig tárolja a beszélgetéseket összekapcsolva a fiókkal.

Az adatvédelmi rémálom főleg azon cégek dolgozóit érintheti, akik felelőtlenül osztanak meg belsős információkat a chatbotokkal, például az üzleti tervek és értékesítési prezentációk összeállításához, mivel ez lehetőséget ad arra, hogy akár belsős információk szivárogjanak ki. A dedikált Gemini appok csak az út elejét jelentik, később az MI-alapú segédet szorosabban fogja integrálni tervei szerint más Google-szolgáltatásokba is, így a későbbiekben még fontosabb lesz a felhasználói tudatosság.