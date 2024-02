Nem archiválja többé a Google a weboldalakat

A Google decemberben kezdte el kivezetni a Keresőből a weboldalak gyorsítótárazott mentéseihez vezető hivatkozásokat, ami mostanra már minden felhasználó számára elérhetetlen, így az egyik legrégebbi funkció tűnt el a szolgáltatásból. A weboldalak pillanatképeit azzal a céllal tárolta a kereső, hogy akkor is hozzá lehessen férni a tartalmukhoz, ha az oldalt különböző technikai okokból nem lehet elérni vagy betölteni, illetve követhetőbbé tette, hogy idő közben milyen tartalmakat-cikkeket távolítottak el adott oldalról az üzemeltetők. Mivel a funkció a Google által indexelt állapotban mutatta a weboldalt, így az újságírók mellett a SEO-szakemberek számára is nagy segítséget nyújtott.

A találati eredmények közt eddig feltüntetett „Cached” gomb így már nem jelenik meg a keresések során, és az URL-mezőbe gépelt „cache:” előtag egyelőre használható, de idővel azt is használhatatlanná teszi a cég. Az internetezők a későbbiekben az Internet Archive szolgáltatásához fordulhatnak, ha egy oldal korábbi állapotára kíváncsiak, de a non-profit könyvtár korlátai miatt a megoldás nem minden URL-címmel működik.

A keresőóriás fejlesztői kapcsolatokért felelős mérnöke, Martin Splitt 2021-ben a weboldalak cache-elését már egy alapvetően „nem karbantartott” legacy funkcióként jellemezte, így szinte előrevetíthető volt, hogy idővel nem szán rá több erőforrást a vállalat, aminek most jöhetett el az ideje. A Google az X-en közzétett bejegyzésében azzal magyarázza a kivezetést, hogy az internet mostanra már „megbízhatóbban” működik, és más alternatív megoldásokat is használhatnak a netezők.

A keresőcég láthatóan továbbra is folytatja a 2023. januárjában megkezdett költségcsökkentési intézkedéseket, és ezzel együtt bizonyos projektektől-fejlesztésektől is megválik. Hogy az oldalak gyorsítótárazása mennyi erőforrást vehetett igénybe, arról nem osztott meg információkat a cég, de mostanra minden bizonnyal csak felesleges kiadásnak bizonyulhatott a fenntartása. Az Alphabet egy évvel korábban 12 ezer állás megszüntetését jelentette be, ami a munkaerő-állomány nagyjából 6 százalékának felelt meg, illetve az év során bizonyos juttatásokat, eszközöket és berendezéseket is megvont az alkalmazottaktól. A naptár fordultával pedig arról kaptak értesítést a munkatársak, hogy több száz további munkahelyet szüntetett meg, nem csak a hirdetésekkel, de a tervezésekkel és hardverekkel foglalkozó részlegeken is.