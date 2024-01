Bővül a Microsoft európai adathatára

A Microsoft tavaly kezdte meg az EU-s ügyfelek adatainak fokozatos áthelyezését a tengerentúlról az EU-n belül működő adatközpontokba. Az "EU Data Boundary" terv részeként 2023. január 1-től kezdve a Microsoft összes felhős termékére (Azure, Microsoft365, Dynamics, Power Platform) vonatkozóan lehetőséget biztosít a közszférához és a privát szférához tartozó ügyfeleknek egyaránt arra, hogy adataikat, adatbázisaikat garantáltan egy az Európai Unió területén lévő adatközpontba helyezzék át, illetve ott dolgozzák fel.

A bevezetés második szakasza a tervek szerint 2023 végén fejeződött volna be, ám csak nemrég jelentette be a cég blogbejegyzésében, hogy frissítette felhő-infrastruktúráját, ami így még több adat tárolására alkalmas. Julie Brill adatvédelmi főtisztviselő jelentette be, hogy januártól már a rendszer által generált naplókban található adatok is helyileg tárolhatók, amelyek a szolgáltatások igénybevétele során automatikusan keletkeznek.

Tehát a folyamat első szakaszában a Microsoft az ügyfelek által termelt adatokra összpontosított, most pedig már az ügyfelek tevékenységéből (például rendszernaplókon keresztül) előállítható adatok kerülhetnek át az infrastruktúrába, ezt követik majd a következő fázisban az terméktámogatási folyamatok 2024 későbbi részében.

Az uniós ügyfelek adatai egyébként jelentős részben jelenleg is az EU-n belül működő adatközpontokban találhatók, egyes adatbázis-elemek vagy a GDPR hatálya alá eső személyes adatok azonban ettől függetlenül a világ más pontjain - így köztük az Egyesült Államokban - elhelyezkedő szervereken lehetnek tárolva. Az EU Data Boundary erre próbál egyfajta garanciát biztosítani, ezáltal az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy az uniós állampolgárok és cégek adatai nem jutnak ki az EU-n kívülre.

Az Amazon tavaly hozott létre szuverén felhő-infrastruktúrát az EU-ban, hogy megfeleljen a szigorú szabályozásoknak. Az AWS European Sovereign Cloud kifejezetten európai cégek és közintézmények számára létrehozott szolgáltatás, és a szabályozói szigor jelentette kihívásra nem csupán úgy kíván megfelelni, hogy az európai ügyfelei által használt adatközpontokat Európában üzemelteti, hanem ezeket a központokat mind fizikailag, mind logikailag elválasztja a meglévő AWS régióktól, miközben minden, az AWS által általánosságban nyújtott funkciót és képességet megtart.