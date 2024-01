Jöhetnek a játékra optimalizált internetcsomagok?

Hosszú évek, évtizedek berögzült díjcsomag-konstrukciója változhat meg hamarosan a felhőalapú játékszolgáltatások globális terjedésével, ami új üzleti lehetőséget jelenthet az operátorok számára - legalábbis így látja a világ egyik legnagyobb mobilhálózati eszközbeszállítója, a svéd Ericsson.

Míg a vezetékes internetcsomagok esetében évtizedek óta bevett gyakorlat a maximálisan elérhető sávszélesség alapján differenciálni az egyes ajánlatokat, mobilban jellemzően a havi adatkeret a mérvadó, ezt egészíthetik ki vagy helyettesítheti a jövőben a különböző felhasználási célokra optimalizált elérések.

Csak semmi késleltetés!

A lakossági szegmensben a gyártó szerint elsődlegesen adja magát az online játékosok igényei alapján összeállított új tarifák kialakítása, ahol nem feltétlenül az számít, hogy a kapcsolat sávszélessége elérje akár a több gigabitet, ennél jóval fontosabb a játékok során mindig, minden körülmények között minimálisra csökkentett pintidő.

Az Ericsson szerint a gamingre optimalizált díjcsomagok között is lehetne szegmentálni különböző szempontok szerint, így például a drágább csomagokra előfizetők megnövelt sávszélesség és az átlagosnál jobb pingidő mellett priorizált forgalmat kaphatnának az online játékok szempontjából releváns csúcsidőszakokban.

Állami és neres informatikai cégek valósága A 23. kraftie adásban ingoványos talajon mászkáltunk. A 23. kraftie adásban ingoványos talajon mászkáltunk.

Állami és neres informatikai cégek valósága A 23. kraftie adásban ingoványos talajon mászkáltunk.

Erre elsősorban azért van szükség, mivel a hagyományos, lokálisan futtatott, de online küzdelmet lehetővé tevő játékok mellett teret nyerő cloud gaming topológia jóval komolyabb terhet helyez az operátorok hálózatára. Ezeknél a játékoknál ugyanis gyakorlatilag az egész platform egy távoli szerveren fut, melynek gyors elérése létkérdés a megfelelő játékélmény biztosítása érdekében.

A cloud gaming térhódításával ugyanakkor a hálózatok egyes szakmai vélemények alapján ma még nemigen tudnak lépést tartani - különösen igaz ez a mobilos elérések esetében, ahol az 5G-s hálózatok közül a ma még jellemzően csak szórványosan létező Standalone topológia segítheti a helyzet megoldását a tovább csökkentett késleltetéssel és a hatékonyabb forgalomkezeléssel.

A hálózat a legnagyobb ellenfél

A sávszélesség-, illetve késleltetési követelmények és a geográfiai korlátok miatt a felhőalapú játékoknak 2023-ban sem jött el a várt áttörés, hiába álltak a technológia mögé teljes mellszélességgel olyan technológiai óriások, mint a Microsoft vagy éppen az Nvidia (ugyanakkor a Google például bezárta saját szolgáltatását, a Stadia-t).

Eközben a távközlési cégek részéről is látszanak óvatos puhatolózások a területen, így az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is van rá példa, hogy egy-egy operátor viszonteladója a Geforce Now felhős játékplatformnak, illetve az AT&T és a Vodafone már el is indított saját piacain különböző végfelhasználói teszteket olyan díjcsomagokkal, melyek kifejezetten játékosokat céloznak.

A hasonló, bizonyos típusú forgalmakat előnyben részesítő konstrukciók bevezetését ugyanakkor egyes régiókban a szigorú netsemlegességi szabályozás nehezítheti. Ilyen régió elsődlegesen Európa, ahol a netsemlegességi irányelv explicite tilt mindenféle forgalompriorizálást.