Elindult a Deutsche Telekom saját felhős játékplatformja

Az európai távközlési piac szereplői közül elsőként és egyedüliként elindította saját felhős játékplatformját a Deutsche Telekom. A szolgáltatás ugyanazon elvek alapján működik, mint a Microsoft xCloudja vagy a Google Stadia, azaz a játékokat nagy teljesítményű szerverek futtatják és streamelik a felhasználói eszközre, ami lehet PC, Mac vagy valamilyen androidos okostelefon, netán tablet. a Deutsche Telekom szolgáltatása a decentralizált edge cloud koncepcióra épül, vagyis a zökkenőmentes játékok érdekében a játék streaming szervereket a felhasználókhoz a lehető legközelebb helyezik el.

A MagentaGaming szolgáltatás indulását egy éve, a kölni Gamescom alkalmával jelentette be a Deutsche Telekom, azóta zárt bétateszt keretében mintegy 20 ezer felhasználó próbálhatta ki a rendszer működését és járult hozzá a kezdeti gyermekbetegségek felfedezéséhez, leküzdéséhez - áll a szolgáltató sajtóközleményében. A kereskedelmi rajtra a szolgáltatás teljesen megújult kezelőfelületet és néhány új funkciót kapott.

A felhős szolgáltatás indulásakor 100 címet tartalmaz, a kezdeti, promóciós időszakban előfizetők három hónapig ingyen, ezt követően havi 6,95 euróért használhatják a MagentaGaming platformot. A Deutsche Telekom hamarosan egy Bluetooth kommunikációt használó kontrollert is piacra dob majd a felhős játékszolgáltatáshoz, mely egy okostelefon-tartót is magában rejt majd, illetve PC-s beviteli eszközként is működik.

A online szórakoztatóipar kétségtelenül egyik legnagyobb dobása lehet a következő években a felhős játékstreaming, ahol a felhasználóknak nem kell költséges hardverre beruházniuk, hanem távolról, gyakorlatilag bármilyen eszközzel és bárhol, előfizetési díj fejében játszhatnak kedvenc videojátékukkal. Az eddig jobbára az olyan nagy technológiai multik, mint a Sony, a Microsoft vagy a Nintendo által uralt videojáték-platformpiacra nem véletlenül akarnak olyan új szolgáltatócégek betörni, mint a Deutsche Telekom, mely rendelkezik a felett az alapinfrastruktúra felett, mely eljuttatja a felhőben streamelt videojáték képét a felhasználók végberendezéseire.

A MagentaGaming szolgáltatás előfizetőinek ugyanakkor nem kell kötelezően semmilyen telekom-előfizetést igénybe venniük, vagyis a szolgáltatás önállóan is megrendelhető bármilyen távközlési cég 18. életévét betöltött ügyfele által. A szolgáltatásra egyelőre csak német felhasználók regisztrálhatnak.