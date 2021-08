Karácsonyi ajándékként jön a felhős játék az Xboxokra

Néhány hónap múlva - rövid publikus tesztidőszakot követően - immár Xbox játékkonzolokon is elérhetővé válik az Xbox Cloud Gaming szolgáltatás, vagyis a Microsoft felhős játékplatformja, mely jelenleg kizárólag PC-ken és okostelefonokon keresztül használható - jelentette be a GamesCom alkalmával a cég.

Az Xbox Cloud Gaming - amit eredetileg xCloud néven jelentett be a Microsoft még 2018-ban - használata Xbox One és Series X/S játékkonzolokon a tervek szerint idén karácsonytól válik lehetővé, a gyártó vélhetően ezzel is igyekszik a szegmens karácsonyi forgalmát élénkíteni. A felhős játékhoz Xbox Game Pass Ultimate előfizetésre van szükség, ami többek közt a magyar felhasználók számára is elérhető.

A Microsoft a kezdetek óta komoly hardveres és szoftveres fejlesztéseket eszközöl az Xbox Cloud Gaminghez. Ez többek között egyedi adatközpontos hardver építését jelentette, amelynek az Xboxra íródott címekkel való kompatibilitás mellett meg kellett felelnie a Microsoft adatközpontos követelményeinek is.

Érdekesség, hogy bár Xbox konzolokon a szolgáltatást csak idén teszik elérhetővé, a tesztüzem alatt eleinte az Xbox One S platformja nyújtotta az alapot, amit később a legújabb konzolra, vagyis az Xbox Series X-re cseréltek le, blade formátumú szerverekbe rendezve.

A hardvernél egy fokkal nagyobb kihívást jelent a késleltetés, amely a felhőalapú, streaminges játék Achilles-sarka, a bármilyen okból fennálló lassú vagy ideiglenesen belassult adatcsere ugyanis jelentősen ronthatja a felhasználói élményt. Bár a Microsoft világszerte már közel 60 Azure régióval rendelkezik, az alacsony késleltetésű, stabil adatközpontos kapcsolat így sem triviális feladat.

Ugyancsak problémát jelenthet a felhasználó oldalán lévő internetkapcsolat minősége, a stabil és gyors elérés ugyanis továbbra sem számít magától értetődőnek. A vállalat arra számít, hogy az 5G-s hálózatok térnyerése sokat javít majd a helyzeten, ám ennek széles körű elterjedésére még néhány évre szükség lesz.