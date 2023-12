Megnyithatja az Apple az NFC-s fizetéseket a riválisok előtt

Az Európai Bizottság tavaly vádolta meg az Apple-t többek közt azzal, hogy a cég korlátozza a külső felek hozzáférését a kulcsfontosságú NFC-technológiákhoz, ami lehetővé tenné a rivális mobiltárca szolgáltatások fejlesztését az almás eszközökön, ezzel pedig lényegében a saját maga (és az Apple Pay) előnyére korlátozza a versenyt. Az érvelés szerint a konkurens szolgáltatások Apple-eszközön történő fejlesztése gyakorlatilag így el lett lehetetlenítve, és az iPhone-iPad eszközökön az Apple Pay az egyetlen opció az üzletekben történő fizetéshez. Az Apple Pay szolgáltatást több mint 2500 bank, valamint 250 fintech használja Európában.

Van rá esély azonban, hogy az EU versenyjogi végrehajtója elengedheti az Apple-t, mivel a cupertinói vállalat felajánlotta a versenytársak számára a lehetőséget, hogy hozzáférhessenek a mobiltárcákhoz használt érintés nélküli mobilfizetési rendszereihez, így elkerülheti a tetemes bírságot – osztották meg a Reuters-szel az ügyet ismerő források. Az Európai Bizottság a jövő hónapban gyűjti be a visszajelzéseket az érintett versenytársaktól és ügyfelektől, mielőtt arról dönt, hogy elfogadja-e az Apple ajánlatát.

Nálatok lakik-e rezsidémon? Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás! Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás!

Nálatok lakik-e rezsidémon? Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás!

A határozatot jövőre lehet várni, ami ettől még tartalmazhat pénzbírságot is, illetve elrendelheti az eddigi gyakorlat megszüntetését. A cégre akár globális éves forgalma 10%-áig (az előző évi bevételi adatok alapján 36,6 milliárd dollárig) terjedő összeget is kiróható amennyiben a bizottság úgy találja, hogy sikerült megsérteni az uniós trösztellenes törvényeket.

A bizottság 2020 júniusában indított kettős felülvizsgálatot az Apple appon belüli és NFC-s fizetési rendszerei miatt, megjegyezve, hogy a vállalat gyakorlatai torzítják a versenyt, és szűkítik a felhasználók választási lehetőségeit. Az Apple korábban úgy nyilatkozott, hogy a biztonság erősítése miatt korlátozza a harmadik felek hozzáférését az érintés nélküli fizetésekhez, állítása szerint saját technológiája segít megelőzni a csalásokat, többek közt az iPhone-okba épített biztonsági chip segítségével.

A konkurensek előtti nyitás fontos változást jelentene az iPhone készülékeken, legalábbis az unióban mindenképp, mivel az almás mobilokon kizárólag az Apple Pay volt az egyetlen módja az érintés nélküli fizetések tárolásának és használatának az eszközön, ezzel viszont megnyílna az út az élénkebb piaci verseny előtt. Azóta a Google és a Samsung is indított saját megoldást a Samsung Pay és a Google Pay szolgáltatásokkal androidos készülékeken, ezek után viszont az almás telefonokon is lehetővé válna a hasonló megoldások alkalmazása. Természetesen az Apple saját fizetési lehetőségei továbbra is kizárólagosak maradnak az Apple Pay számára.