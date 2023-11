Megfigyelheti a Microsoft az OpenAI igazgatótanácsát

Szavazati jog nélkül vehet részt a Microsoft megfigyelői pozícióban az OpenAI átrendezett igazgatótanácsában – jelentette be Sam Altman vezérigazgató, miután a napokon át tartó OpenAI dráma végén végül visszaült a vezetői székbe, immár hivatalosan is. A legfontosabb befektetőként is szerepet vállaló, egyben a cég 49 százalékát tulajdonló redmondi szoftvercéget ez arra jogosítja fel, hogy képviselője részt vegyen az OpenAI igazgatótanácsi ülésein és bizalmas információkhoz férjen hozzá, nagyobb rálátást kapjon a vállalat belső működésébe, de nincs beleszólása a szervezetet érintő ügyekbe, például az igazgatók megválasztásába. Korábban a Microsoftnak nem volt hivatalos képviselete az igazgatótanácsban.

Az igazgatótanács öt napon át tartó puccskísérlete alatt Satya Nadella, Microsoft-vezér pozíciót ajánlott Altmannak a Microsoftnál, és hangot adott kritikájának, miszerint a ChatGPT-tulaj irányításán változtatni kell. Altman végül visszatért, ezzel együtt átalakult a tanács összetétele is, a korábbi felállásból csak egy tag marad az összesen háromfős, kezdetleges új testületben.

A Salesforce korábbi társ-vezérigazgatója, Bret Taylor és Larry Summers volt pénzügyi vezető csatlakozott, Taylor az elnöki poszton. Adam D’Angelo, a Quora platformot működtető startup társalapítója és vezérigazgatója továbbra is az igazgatótanácsban marad, hogy reprezentálja az előző testületet.

Altman belsős levelében arról is beszélt az alkalmazottaknak, hogy nem neheztel Ilya Sutskeverre, aki (a cég társalapítója és volt vezető tudósa) a kezdetekben részt vett a puccsban, de meggondolta magát, miután a cég alkalmazottjai kilépéssel fenyegetőztek, és bízik a későbbi közös munkában.

Ez a kezdetleges, kisméretű tanács később egy legfeljebb 9 fős kibővített testületté próbál nőni további kinevezésekkel. Az OpenAI új igazgatótanácsa jelenleg is hat új tagot keres aktívan, olyan szakértőket, akik jártasak a technológia és a biztonság területén. A befektetők nem kapnak helyet a nonprofit igazgatótanácsban, a Microsoft is csak betekinthet a munkába.