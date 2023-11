A Microsoftnál landolt a ChatGPT atyja

Sam Altman, Greg Brockman mellett az OpenAI több exdolgozója is a Microsoft csapatát fogja erősíteni - jelentette be hétfőn Satya Nadella Microsoft-vezér, miután a hétvégén intenzív vita robbant ki az MI-startup vezetőinek hirtelen távozása apropóján. A szoftveróriásnál továbbra is a szakterületekkel foglalkozhatnak majd az újonnan érkezők, méghozzá egy új „mesterségesintelligencia-kutatócsoport vezetését” bízzák rájuk Nadella közleménye szerint, amint sikerül biztosítani a munka megkezdéséhez szükséges erőforrásokat. A Microsoft eddig több mint 10 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba, és továbbra is elkötelezett a startup mellett, tette hozzá a vezető.

Ezzel úgy tűnik, véget ér az elmúlt napokban látott pingpongozás, ami azzal kezdődött, hogy a nagyjából 700 fős vállalatot négy évig vezető Sam Altman alapítót eltávolította az igazgatótanács, majd Greg Brockman igazgatót is kitették az igazgatósági tanácsból, ami után a férfi bejelentette lemondását. Mindezek után szolidaritást vállalva lemondott Jakub Pachocki kutatási igazgató, Aleksander Madry mesterséges intelligencia kockázatértékelési vezetője, valamint Szymon Sidor senior kutató is.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál. A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Altman elbocsátása után Mira Mutatit nevezték ki vezetőnek a cégen belül, de vasárnap már őt is eltávolították, majd Emmett Shear, az Amazon által felvásárolt Twitch streaming szolgáltatás társalapítója került a helyére ideiglenes vezetőként. Mindezek után Altman visszahozásának lehetősége is felmerült rövid ideig: vasárnap már arról szóltak a hírek, hogy az igazgatótanács visszahívta Altmant, aki visszatérésének feltételeként a szervezeti változásokat követelte volna, többek közt az igazgatótanács leváltását, de a tárgyalások végül megszakadtak.

A CNN szerint Altman kirúgása mögött az áll, hogy az igazgatótanács által javasolt tempónál sokkal gyorsabb léptékekben gondolkodott MI-fejlesztés terén, de a vezető tudósok szerették volna óvatosságra inteni. Az OpenAI közleményében úgy fogalmazott, hogy Altman „nem volt mindig teljesen őszinte az igazgatótanáccsal”, illetve „akadályozta azt jogkörei gyakorlásában”.