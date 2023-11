Perel a Lenovo, megfúrná az Asus egyes ZenBook laptopjait

A kínai Lenovo pert indított az AsusTek Computer Inc. és az Asus Computer International ellen, mivel állítása szerint a tajvani rivális több laptopjában is jogtalanul használta fel négy szabadalmát. A világ legnagyobb PC-gyártója által a kaliforniai szövetségi bíróságnak november 15-én benyújtott kereset szerint az elmaradt nyereséget is leverné a másik félen, és kártérítést követel a szabadalombitorlás miatt. Drasztikusabb lépés, hogy mindemellett arra kérte az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságát (ITC), hogy adjon ki egy korlátozott kizárási végzést, amely megtiltaná a szabadalmait sértő Asus-termékek behozatalát az Egyesült Államokba.

A per apropója négy szabadalom, melyek a vezeték nélküli eszközök kommunikációjához, egy energiagazdálkodási szabadalomhoz, illetve az érintőpadon való kétujjas, átlós görgetéshez kapcsolódnak. Végül és nem utolsósorban a negyedik problémás fejlesztés a Lenovo által 2014-ben levédett „kettős tengelyű zsanér szögbeállító mechanizmusa”, ami lehetővé teszi, hogy a gyártó 2-in-1 laptopjai kagyló üzemmódból táblagép módba váltsanak.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál. A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

A felperes által benyújtott dokumentum ezen része egészen pontosan az Asus Zenbook Flip 14 UX461 készülékére utal, aminek az Asus kommunikációja szerint 360 fokos "ErgoLift" zsanérja a tökéletes gépelési pozícióba képes állítani a billentyűzetet, amikor a kijelzőt laptop módba állítja a felhasználó, de érintett még az Asus Zenbook Pro modell is.

Az Asus még nem reagált a Lenovo keresetére, de a Lenovo hajlandóságot mutat egy keresztlicenc-megállapodásról szóló tárgyalásra a vita megoldása érdekében, amit az Asus eddig visszautasított. A jogi csata kimenetele mindkét fél számára jelentős következményeket vonhat maga után: amennyiben a a Lenovo győz, az Asus kénytelen lesz mellőzni a vitatott technológiák használatát, vagy jogdíjat kell fizetnie, amennyiben ragaszkodik azokhoz, ez a cég hírnevére és piaci pozíciójára is negatív hatással bírhat. Amennyiben az Asus nyer a bírók előtt, továbbra is korlátlanul használhatja a technológiákat.