Itt a Lenovo kézi konzolja, ami hadat üzen az Asus ROG Ally-nak

Júliusban lehetett hallani először róla, hogy a Lenovo egy Windows 11-et futtató kézikonzolon dolgozik, ami Legion Go néven érkezhet a Valve Steam Deckjének versenytársaként. A berlini IFA alkalmából a gyártó hivatalosan is leleplezte az eszközt, aminek külseje sok meglepetést már nem tartogatott annak fényében, hogy pár hete az első képek is kiszivárogtak róla.

A Legion Go oldalain két Joy Con-szerű kontroller látható, melyek lecsatolhatóságuk miatt a Switch megoldását idézik, a Lenovo esetében azonban a TrueStrike nevet kapta a vezérlő. A hasonlóságok azonban itt véget is érnek, mivel a TrueStrike kontrollerek többre képesek, és a Nintendónál jobban kihasználják a lehetőségeket: összesen 10 programozható gombot kap (ravaszok, markolatgombok) a játékos az integrált trackpad, egy nagy D-pad, egy ferde egérgörgő mellett, mindezt RGB világítással.

Lenovo Legion Go – Official Launch Trailer Még több videó

A panel egy 8,8 hüvelykes Lenovo PureSight játékokhoz készült érintőképernyő, amin 16:10-es képarányban, Quad HD Plus (2560 x 1600 pixel) felbontással futnak a játékok akár 144 Hz-es képfrissítéssel. Ez a méret lényegesen meghaladja a rivális eszközökét, nagyobb mint a Switch OLED panelje, vagy az Asus ROG Ally, a Steam Deck, de még a Logitech G Cloud kijelzőjénél is.

A konzol belsejében egy AMD Ryzen Z1 Extreme processzor dolgozik, a grafikus kártya pedig a ROG Ally-ban is található AMD RDNA. Adott még 16 GB LPDDR5X RAM és 1 TB háttértár, tehát az Asus konoljához hasonló szintű teljesítményre lehet számítani. A komponensek magukkal hozzák, hogy a Legion Go működése meglehetősen energiaigényes, ezért a Lenovo 49,2 wattórás akkumulátorral szerelte fel a kézi konzolt, ami a Super Rapid Charge gyorstöltési technológiával a cég állítása szerint körülbelül 30 perc alatt tölthető fel 70 százalékosan. Arra vonatkozóan azonban nem közöltek becsléseket, hogy ez számszerűsítve hány óra használatot tehet lehetővé.

A Lenovo Legion Coldfront hőtechnológiája a Lenovo Legion Go-ban is megtalálható egy folyadékkristályos polimer 79 lapátos ventilátorral, amely a készüléket 25 dB-nél kisebb ventilátorzajjal tartja hűvösen a csendes üzemmódban. Csatlakoztathatósság terén adott a wifi 6E, a Bluetooth 5.2 támogatás, a termék pedig két USB Type-C porttal van felszerelve.

Hivatalos magyar fogyasztói árat még nem közölt a gyártó, de az eurozónára érvényes 799 eurós ár nettó 306 ezer forintnak felel meg.