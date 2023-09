Tetemes pénzt tolna az Amazon a ChatGPT ígéretes riválisába

Összesen négymilliárd dollárt lapátolhat az Amazon az Anthropic nevű MI startupba, amivel erősebb pozíciót vívhat ki magának a Microsoft, a Meta, a Google és az Nvidia által uralt szektorban. Az e-kereskedelmi óriás első körben 1,25 milliárd dollárért vásárol kisebbségi részesedést a vállalkozásban, illetve stratégiai együttműködést kötött a startuppal, ami a Google Bardhoz és a Microsoft által támogatott OpenAI-hoz hasonlóan mesterséges intelligencián alapuló, szövegelemző chatbot fejleszt. Az ügylet részeként az Amazon közölte arra vonatkozó szándékát, hogy a későbbiekben akár összesen 4 milliárd dollárra (kb. 1,47 ezer milliárd forint) növelheti a befektetéseket.

Az idén 5 milliárd dollárra becsült Anthropic a hónap elején jelentette be a Claude 2 chatbot első fogyasztóknak szánt előfizetői szintjét, amit a ChatGPT ígéretes riválisaként mutatott be, egy szemléletes összehasonlítással: míg a ChatGPT 3000 ezer szó összegzésére képes, addig a Claude 2 esetében ez 75 ezer szó, mivel az alatta dolgozó nyelvi modell kontextus-ablaka több tokenből áll. A cég más téren is fűződik az OpenAI-hoz, lévén annak volt kutatási vezetői alapították 2021-ben, az ötlet mögé pedig beállt a többek közt befektetőként a Google, a Zoom, a Salesforce, a Sound Ventures is, eddig összesen 2,7 milliárd dolárrral.

Az e-kereskedelmi óriás személyében azonban olyan tehetős befektetőt talált a startup, aki jelentős számítási teljesítményt is tud számára biztosítani a jövőbeli MI-modellek fejlesztéséhez, illetve a a szolgáltatás értékesítéséhez a potenciális ügyfelek számára. A befektetési megállapodás részeként az Anthropic az Amazon Web Servicest használja elsődleges felhőszolgáltatóként a kritikus feladatokhoz, többek közt az alapmodellek fejlesztéséhez, amihez az AWS Trainium és Inferentia chipeket is igénybe veszi a betanítás és az üzembe helyezés során.

Az AWS ügyfelei az Amazon Bedrock szolgáltatásán keresztül készíthetnek majd saját megoldásokat az Anthropic Amazon felhőjében futó MI-modelljeire. Jim Hare, a Gartner technológiai elemzője szerint a frissen bejelentett megállapodás lehetővé teszi az AWS számára, hogy bebizonyítsa, hogy az Nvidia chipjein túl más lehetőségek is rendelkezésre állnak az MI-fejlesztők számára. Mivel az együttműködés nem kizárólagos, emellett megfér a Google is, de a keresőcéggel kötött együttműködés sem szakad meg: az Anthropic teháttovábbra is használja a Google egyedi chipjeit, és technológiája a Google Cloudon elérhető marad.

Az Amazon Anthropicba való befektetése a felhőpiacon vezető Microsoft stratégiáját tükrözi, ami 2019-ben tolt bele egymilliárd dollárt az OpenA-ba. A redmondi cég azóta 10 milliárd dollárra tornázta az összeget, és saját termékeibe, így a Bing motorba is elkezdte integrálni a technológiát.