Megmutatta új hardvereit a Google

Valamivel kevesebb, mint egy hónap van hátra a Google nagy őszi hardverbejelentő eseményéig, melyet idén is a megszokott Made by Google név alatt rendeznek New Yorkban, egész pontosan október 4-én. A saját hardvereket immár megszokott, éves frissítésekkel piacra dobó cég ugyanakkor már most megmutatta a bemutató legnagyobb sztárjait, a Pixel 8 és 8 Pro modelleket, valamint a Pixel Watch okosóra új generációját.

A teaservideó immár a Google újdonságainak minden részletét megmutatja, ami egyáltalán nem szokatlan a cég részéről, mely tavaly hasonlóképpen már a hivatalos premier előtt fellebbentette a fátylat az új okostelefonokról.

Az időzítés aligha véletlen, szeptember 12-én tartja ugyanis az Apple a szokásos évi iPhone-bemutatóját, ahol a várakozások szerint az iPhone 15 sorozat és az új Apple Watch széria debütál majd - bár a Google hardvereladásai eltörpülnek az Apple-é mellett, bizonyára fontos szempont lehet az is, hogy többnyire ezeken a rendezvényeken érkezik meg az Android operációs rendszer következő főverziójának végleges változata.

Az új Pixelekről egyébként továbbra sem árul el semmilyen műszaki részletet a Google, az eddigi kiszivárgott pletykák, illetve maga a videó arra utalnak, hogy a gyártó elsősorban a kijelzőkhöz nyúlt hozzá, így a Pixel 8 a korábbi 6,3 hüvelyk helyett 6,17 hüvelykes kijelzővel érkezik majd, a Pixel 8 Pro megjelenítőjének képátlója viszont marad 6,7 hüvelykes - a kijelzők mindkét esetben teljesen sík felületűek lesznek.

A Google - szintén az Apple-nek fricskát mutatva - egy napon keresztül több piacon akciózza is termékeit, szeptember 12-én, a keresőcég 25. születésnapja alkalmával.