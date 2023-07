Vizsgálja a GVH a Microsoft MI-platformját

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Microsoft európai szolgáltatásait nyújtó leányvállalatával, a Microsoft Ireland Operations Limiteddel szemben, mivel valószínűleg tisztességtelen gyakorlatot folytat a magyar fogyasztókkal szemben az ún. „új Bing szolgáltatásával” kapcsolatban.

A szoftveróriás februárban integrálta a – ChatGPT-hez hasonló – mesterséges intelligencián alapuló chat funkciót Bing nevű keresőrendszerébe, ami a keresőfelületen segíti a kérdések megválaszolását, gépi tanulásához felhasználva a felhasználók által megosztott tartalmakat, adatokat és információkat is.

A nemzeti versenyhatóság szerint azonban a cég vélhetően nem az észszerűen elvárható szakismerettel, illetve szakmai gondossággal tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatással kapcsolatban.

A GVH gyanúja alapján a szolgáltatás szabályzatai, felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek, széttöredezettek és ellentmondásos tartalmúak, egyes esetekben pedig csak angolul érhetőek el. Emiatt jogsértő lehet a fogyasztók tájékoztatása a szolgáltatás teljeskörűségére, a válaszok megbízhatóságára, naprakészségére és megalapozottságára, valamint az igénybevételével összefüggő adatkezelésre vonatkozóan.

Nem Scrum Masternek való vidék A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert. A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert.

Nem Scrum Masternek való vidék A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert.

Utóbbi kapcsán a fogyasztók vélhetően nem kapnak megfelelő információt például arról, hogy a szolgáltatás során általuk megosztott adatokat a cég miként használja fel a mesterséges intelligencia algoritmusának betanításához, mennyiben jeleníti meg őket más felhasználók kereséseire válaszolva, illetve hogyan lehet ezen adatokat eltávolíttatni a rendszerből.

A GVH-val lényegében egyidőben indított vizsgálatot az amerikai versenyhatóság (FTC) is egy másik mesterséges intelligencián alapuló csevegőszolgáltatás, az OpenAI által működtetett ChatGPT ügyében. A vizsgálat tárgya az amerikai hatósági eljárás esetében is az adatkezeléssel és a szolgálatatás kockázataival kapcsolatos gyakorlat valószínűsíthető tisztességtelensége. Március végén az olasz adatvédelmi hatóság hasonló indokokra hivatkozva azonnali hatállyal - ideiglenesen - be is tiltotta a rivális ChatGPT-t az országban, ezt a tiltást ugyanakkor azóta feloldották.

A magyar versenyhatóság az elmúlt években kiemelten foglalkozott több nagy online platformmal, így többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt már versenykorrekciós kötelezettségeket, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber, illetve a ByteDance által üzemeltetett TikTok magatartását.