Az OpenAI ütőkártyájával erősíthet a Microsoft Bing

Újabb gyümölcsöt hozhat a Microsoft és az OpenAI 2019-ben kötött egymilliárd dolláros együttműködése, melynek keretén belül a páros MI-fejlesztésekkel támogatja meg a redmondiak termékeit, többek közt az Azure felhőszolgáltatást. A The Information legfrissebb jelentése szerint a techóriás komoly tervei közt szerepel, hogy a ChatGPT mögött álló szoftvert a Bing szolgáltatásba építi annak reményében, hogy felzárkózzon fel a fölényes piaci dominanciát birtokló Google-höz.

A lap információi szerint a Microsoft évekkel ezelőtti befektetésének részét képezte egy, a GPT egyes részeinek Bingbe való beépítésére vonatkozó megállapodás is. Továbbá korábban a redmondiak is elejtették egy blogbejegyzésében, hogy tervezik az OpenAI képgeneráló szoftvere, a DALL-E 2 beépítését a Bingbe, tehát egyértelmű, hogy hamarosan a keresőmotor is profitál a közösködésből.

Az OpenAI által fejlesztett, deep learninget használó GPT-3.5 (Generative Pre-training Transformer) generatív nyelvi modell fejlett, emberszerű szöveges válaszokat képes előállítani, képességeit a tavaly elérhetővé vált ChatGPT nevű program révén ismerhette meg a szélesebb közönség. A szoftver egyben etikai és biztonsági kérdéseket vet fel, többek közt csalásokhoz is felhasználható. A ChatGPT egyelőre ingyenes, de az OpenAI a jövőben fizetős modellben gondolkodik.

Amikor az OpenAI tavaly elérhetővé tette a ChatGPT-t, sokan állították, hogy az online keresés következő korszaka érkezett el, egyesek a „Google-gyilkos” címkét is ráaggatták. Hogy a GPT-integráció pontosan milyen előnyökkel járna a Bing számára, egyelőre nem világos, a Microsoft márciusban tervezi útnak indítani az új verziót, így a hivalos bejelentés is akkor várható a részletekkel együtt.

A The Information szerint abban segíthet, hogy az eredményeket felhasználóbarátabb módon tálalja a netezők elé, például a keresésre válaszként szolgáló információkat teljes, érthető mondatokban foglalja össze a találatok megjelenítésekor a forrásmegjelenítéssel együtt, vagy olyan kulcsszavakat és kifejezéseket ajánljon fel, amik elvezethetnek a jobb tartalmakhoz. Mivel a ChatGPT azonnali és emberszerű válaszokat ad, a netező akár rögtön választ kaphat a keresőbe beírt kérdéseire. Kérdés, hogy ez mire lesz elég, mivel a Google egyébként is rengeteg erőforrással rendelkezik mesterséges intelligencia terén, így könnyedén visszavághat hasonló fejlesztéssel, mondjuk a LaMDA chatbottal.