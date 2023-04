Új válasza van a Google-nek a Bing és a ChatGPT fenyegetésére

A ChatGPT berobbanása után a Microsoft és az OpenAI állt a generatív MI-szolgáltatások versenyének élére, aminek apropóján elindult a találgatás, mit fog lépni a keresőpiacot uraló Google, miután a chatbot a Bing keresőbe is beépült, ezzel löketet adva a redmondiak utóbbi évben meglehetősen szerényen növekedő szolgáltatásának. A The New York Times ügyhöz közel álló forrásai szerint a keresőóriás a Bard chatbot nem túl fényes bemutatkozása után hamarosan komolyabban is felrázza meglévő keresőmotorját, a jövőben pedig egy akár teljesen új keresővel állhat elő, ami egyelőre még a korai fejlesztési szakaszban jár, és nincsen konkrét ütemterv sem. Addig is a már meglévő keresőhöz érkezik egy egyéb, mesterséges intelligenciát használó kényelmi fejlesztéseket tartalmazó csomag a Magi kódnév alatt. A The Times értesülései szerint a cég több mint 160 alkalmazottja dolgozik a kereső radikális újratervezésén.

A források szerint a Google célja egy sokkal személyreszabottabb élményt kínálni az internetes keresésben, aminek része lesz egy kimondottan fejlesztőket célzó chatbot, ami kódgenerálásra is képes lesz amellett, hogy szoftvermérnöki kérdésekre tud válaszolni. Egy Chrome-ba épülő említett megoldás lesz a Searchalong, ami lehetővé teszi a chatbot számára, hogy átvizsgálja a netező által olvasott weboldalt, és annak kontextusához kapcsolódó információkat kínáljon a felhasználónak. Például ha valaki szállást keres Airbnb-n, megkérheti rá a robotot, hogy adjon ajánlásokat a közelben található vendéglátóegységekre és lehetséges programokra.

A „GIFI” és a „Tivoli Tutor kísérleti funkciók a képgenerálást és a nyelvtanulást segítenék, bár a kezdetleges funkciókat a Google a múltban már demózta, vagy más szolgáltatásokban elérhetők, a képgenerálás kezdeményei például a Google Diákban.

A Google állítólag a következő hónapban tervezi bejelenteni a Magit, mielőtt valamikor ősszel pedig további új funkciókat vezetne be. Az időzítés azt sugallja, hogy a projektről a cég idei fejlesztői konferenciáján, a 2023-as I/O-n lehet további részleteket hallani. A források szerint a vállalat tervei szerint az év végéig már 30 millió felhasználóhoz juthatnak el a Magi szolgáltatásai, de eleinte csak az amerikai felhasználók körében indulnak el a tesztek. A keresőcég szóvivője a híreszteléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Google évek óta használ fejlett MI-megoldásokat a keresőben és a Lens szolgáltatatásban is, a Keresőbe érkező új megoldásokkal kapcsolatban később kíván további részleteket elárulni.

A nyomás már máshonnan is érkezik: a Samsung állítólag a múlt hónapban közölte a Google-lel, hogy mérlegeli a Bing kereső alapértelmezett beállítását az eszközein, erre pedig a Google vészgombot nyomhatott, mivel a Samsunggal kötött keresési megállapodása körülbelül évente 3 milliárd dollárt hoz a konyhára.