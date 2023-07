Új márkanevet és logót kap a Twitter

Elon Musk vasárnap este több bejegyzésen keresztül jelezte, hogy az eddig Twitterként ismert közösségi platform a jövőben ténylegesen irányt vált, megváltozik nem csak az eddig ismert kék madaras logó, de a szolgáltatás neve is. Musk először több millió követőjét kérdezte meg arról, hogy támogatnák-e az oldal képi világát jellemző kék árnyalat leváltását feketére, majd egy stilizált „X” betűt ábrázoló képet tett közzé. Nemsokkal később hozzátette: búcsút vesznek a Twitter márkától és „fokozatosan az összes madártól”.

Vasárnap késő délután a Twitter új vezérigazgatója, Linda Yaccarino arról írt a felületre, hogy kivételesen ritka lehetőség az üzleti életben, amikor egy második esélyt kap egy termék a bizonyításra, egyben ő is megerősítette a lépést. Az internetes kommunikációt egykor megváltoztató, szövegközpontú Twitter a jövőben több audió-, videó- és fizetési funkciót tervez integrálni, hogy közelebb vonzza magához a hirdetőket és műsorszolgáltatókat. Yaccarino korábban arról is beszélt, hogy a cég Musk új, mesterséges intelligenciával foglalkozó kezdeményezésével, az xAI-val tervez együttműködni, hogy a Twitter algoritmusát továbbfejlesszék a Twitterről gyűjtött adatok segítségével.

A Twitter átnevezése nem meglepő azután, hogy Musk zűrzavaros hivatali ideje alatt a cég X Corp-ra változtatta a cégnevet, ami már utalt rá, hogy a milliárdos egy olyan szuperalkalmazás létrehozását vinizionálja, mint a kínai WeChat. Áprilisban a Twitter kék madaras logóját ideiglenesen a Dogecoin Shiba Inu kutyája váltotta le, aminek hatására felfutott a kriptovaluta piaci értéke.

Az újramárkázást azután jelentette be Musk, hogy a Twitter reklámbevétele az utóbbi időszakban csaknem felére csökkent, a szolgáltatás cash flow-ja pedig negatívban áll továbbra is, amiben a súlyos adósságok is szerepet játszottak. Mike Proulx, a Forrester kutatási igazgatója szerint a lépéssel csak még jobban elidegeníti magától a platform az egykor hűséges felhasználói bázist. Nem fogadta pozitív fogadtatás a hónap elején bejelentett változást sem, miszerint a Twitter korlátozni kezdi, hogy a felhasználók naponta hány tweetet olvashatnak el.

Mindeközben a Meta Twitter-alternatívájának szánt Threads rendkívül erősen nyitott, pár nap alatt leforgása alatt elérte a százmilliós felhasználót, ezzel köröket verve az előző rekorderre, az OpenAI-féle ChatGPT-re, melynek az óriási MI-hype mellett is két hónapra volt szüksége ehhez a mérföldkőhöz. Ugyan a napi aktív felhasználók száma gyorsan vissza is esett, mégis a Meta idei legnagyobb dobása lehet a Twitter-klón.

A Twitteren egyre nagyobb a nyomás, mióta Musk tavaly októberben lezárta a 44 milliárd dolláros felvásárlást. A milliárdos vállalkozó nem csak a dolgozói létszámot és a költségeket gyalulta le, de közben több alkalommal is változtatott a szolgáltatás szabályzatán és működésén, ami frusztrálttá tette a felhasználókat és hirdetőket egyaránt, ennek hatására a reklámbevételek felére csökkentek, a cég pedig gyakorlatilag a csőd szélén billeg.