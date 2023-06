Gáncsolhatta a Vodafone a német mobilpiac bővítését

A negyedik mobilpiaci szereplő, az 1&1 Mobilfunk GmbH panasza alapján versenyügyi vizsgálatot indított a német versenyhatóság, a Bundeskartellamt annak kiderítésére, hogy a Vodafone Németország, illetve a vele egy cégcsoportba tartozó toronycég, a Vantage Towers akadályozta-e a Németországban 2019-ben országos frekvenciahasználati jogosultságot nyert negyedik szolgáltató indulását.

A 1&1 németországi frekvenciaszerzése régóta várt versenyt hozhatott volna a helyi mobilpiacra, ahol a Deutsche Telekom és a Vodafone helyi leányvállalata mellett a spanyol Telefónica van jelen, hosszú évek óta érdemi kihívó szereplő nélkül.

A hálózat relatíve gyors kiépítésére a spektrumlicencek megszerzésével egyben kötelezettséget vállalt az 1&1, így a tavalyi év végére a cégnek legalább ezer helyszínen keresztül kellett volna mobilszolgáltatást nyújtania, ehhez képest mindössze öt állomást sikerült elindítani. A hatósági szerződésben foglaltak megsértése miatt a helyi hírközlésfelügyeleti szerv, a Bundesnetzagentur ezért végül hivatalból hatósági eljárást is indított a cég ellen.

A 1&1 szerint a hálózat kiépítésével kapcsolatos késlekedés egyértelműen a Vodafone Csoport többségi tulajdonában lévő helyi Vantage Towers leányvállalat számlájára írható, mivel annak ellenére, hogy a felek "nagy számú lokáció" bérleti használatára vonatkozóan 2021 tavaszán szerződést kötöttek egymással, a toronycég az új helyszínek biztosítását részben indoklás nélkül, részben mondvacsinált indokokkal folyamatosan elhalasztotta.

A Vodafone Németország eközben ugyanebben az időszakban több mint 1600 5G-s helyszín passzív infrastruktúráját bérelte a Vantage Towerstől.

A Bundeskartellamt most azt fogja megvizsgálni, hogy a 1&1 panasza megalapozottnak tekinthető-e, egyben az eljárás választ adhat arra a kérdésre is, hogy a nagy távközlési cégekből kivált, ugyanakkor továbbra is a vállalatcsoportok többségi tulajdonában lévő toronycégek német, illetve uniós jogot sértenek-e azzal, ha diszkriminálnak egyes piaci szereplőket.