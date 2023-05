DiSzKo - miről szól az NMHH új szerepköre?

A digitális szolgáltatások nyújtóira, illetve felhasználóira vonatkozó Digital Services Act (DSA) rendelet az EU másik, a digitális piacok működésére vonatkozó jogszabály, a Digital Markets Act-tel (DMA) együtt előremutató és számos többletjogot, illetve a korábbinál nagyobb védelmet biztosító jogszabályi keretrendszernek tekinthető - míg előbbi elsősorban korábban nyitott adatvédelmi és személyiségi jogi kérdésekre, problémákra ad választ, addig utóbbi inkább fogyasztóvédelmi szempontból tekinthető komoly előrelépésnek a nemzetközösség tagjai számára.

A rendeletek végrehajtása során kiemelt szerepet kap a tájékoztatás, illetve a tudatosság kérdésköre, melyet többnyire olyan kormányszerveknek kell koordinálniuk vagy magukra vállalniuk, mint amilyen itthon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), melyet az ún. "letelepedés szerinti" digitális Digitális Szolgáltatási Koordinátorként (azaz DiSzKo) jelöltek ki a DSA kapcsán.

A hatóság mai közleményében leszögezte, hogy hatósági feladatain túl

olyan tudásközponttá kíván válni az online platformok vonatkozásában, amely támogatja a felhasználókat az online világban való biztos eligazodásban.

Ennek részeként a szervezet létrehozta az onlineplatformok.hu címen elérhető honlapot, ahol az érdeklődők részletes információt kaphatnak az NMHH szakértőitől az online platformok működésével és azok tudatos, biztonságos használatával kapcsolatban. A honlapra egyfajta tudásbázisként tekint a hatóság: rövid tájékoztatók, ismeretterjesztő cikkek és tudományos kutatások is elérhetők rajta, folyamatosan bővülő tartalommal.

A hatóság így többek között részletes ismertetőben mutatja be, hogyan lehet a közösségi oldalakon található jogellenes vagy sértő tartalmakat jelenteni, vagy éppen részletesen taglalja, hogy a Facebook felhasználási szabályzatának elfogadásával voltaképpen mihez is járult hozzá a fióktulajdonos, emellett foglalkozik az álhírek problémakörével is.

Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy az online óriásplatformok (VLOP) és a nagyon népszerű keresőplatformok (VLOSE) tekintetében nem a letelepedés szerinti illetékes DiSzKo, hanem az Európai Bizottság lesz felelős a rendelet végrehajtásáért, vagyis a hazai példából kiindulva az NMHH továbbra sem vizsgálhatja vagy bírságolhatja például a Meta-t vagy éppen a Google anyacégét, az Alphabetet.

A DiSzKo feladatai tehát túlnyomórészt kimerülnek a tájékoztatásban (prevencióban) illetve a Bizottsággal és más koordinátorokkal való kapcsolattartásban, az uniós szinten 45 millió aktív felhasználónál (havi átlag) kisebb bázissal rendelkező helyi letelepedésű (azaz helyi leányvállalatot üzemeltető) szolgáltatókkal szemben azonban panasz alapján közvetlenül is eljárhat.

Ezen eljárások során feladata a "hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók" kidolgozása, melynek általános mértéke max. az előző pénzügyi év globális árbevételének 6%-a, információszolgáltatás elmulasztása vagy helyszíni vizsgálat elutasítása esetén az előző pénzügyi év globális árbevételének 1%-a, kényszerítő bírság esetén a globális napi bevétel 5%-a.