Közelebb húzza magához az iPhone-osokat a Windows 11

A Microsoft bejelentette, hogy a Windows 11 alatt futó Phone Link (Kapcsolt Telefon) alkalmazás új verziója a tesztelési időszak után már széles körben is megkapta az iPhone-támogatást, így egyenesen a windowsos számítógépről küldhetők és fogadhatók a mobilos üzenetek Bluetooth-on keresztül, amennyiben az eszköz iOS 14 vagy annál frissebb verziót futtat.

A lépés a Microsoft részéről érthető: a legtöbb amerikai mobiltulajdonos iPhone-t használ, és az Apple termékek zárt ökoszisztémája révén az utóbbi években a Mac jelentős piaci részesedést tudott behúzni magának a windowsos PC-ktől. Az IDC szerint az Apple a globális PC-szállítmányok piacának mintegy 10 százalékát fedte le tavaly, míg a torta többi részét túlnyomórészt a windowsos gépek tették ki. A korábban csak androidos mobilokkal kompatibilis Phone Link kiterjesztett támogatása így egy fokkal vonzóbbá teheti az iPhone-osok számára, hogy windowsos PC-t használjanak.

Az iOS-es integráció alapjaiban ugyanaz, ami az androidos eszközökkel eddig elérhető volt, de a Microsoft korábban sosem támogatta az üzenetküldést és a hívást az iPhone-felhasználók számára, így jelentős nyitást jelent ez a redmondiak részéről. A Phone Link szoftvere természetesen kevésbé funkciógazdag mint a Maceken elérhető Apple Messages. Bluetooth-on keresztül csatlakozik, miután a felhasználó a telefonra telepítette a „Link to Windows” alkalmazást, innentől kezdve közvetlenül a számítógépről is lehet küldeni üzenetet azoknak a névjegyeknek, amelyekről az iPhone információkat tárol, emellett hívások kezdeményezése is lehetségessé válik, a mobil értesítéseinek megtekintése mellett.

Némi korlátozás azonban szűkíti a funkciók kínálatát, a mobilon tárolt képeket például nem lehet megtekinteni az appban, és az üzenetekbe sem fűzhetők bele. Emellett a már említett Bluetooth-os csatlakozás mellett a wifis összekapcsolásra egyelőre nincs mód, míg az androidosok számára adott a lehetőség. A beszélgetések előzményei sem tekinthetők meg, csak a Phone Link használatával elküldött vagy fogadott részletek, és az app vizuálisan nem különbözteti meg az iMessage-en keresztül írt és a sima szöveges üzeneteket.

Sok évvel ezelőtt a Phone Link az Android esetében sem kínált teljes funkcionalitást, így számítani lehet rá, hogy később az almás modelleknél is bővülhet a képességek sora, bár ennek korlátokat szabhat az is, hogy az Apple sokkal szorosabb kontroll alatt tartja saját rendszerét.