Szigorúbban ellenőrizheti az Apple, hol vannak az iPhone-ok

Az iOS 16.2 forráskódja arról árulkodik, hogy az Apple a jövőben az eddiginél szigorúbban venné a funkciók tartózkodási hely alapján történő korlátozását, aminek érdekében egy új rendszert tesztel - szúrta ki elsőként a 9to5Mac. Az óriáscég bizonyos országokban már alkalmaz hasonló megoldást, például azért, hogy egyes régiókban (mondjuk az Egyesült Arab Emírségekben) letiltsa a FaceTime-ot, de a megvalósítás módja eddig kezdetleges volt. A jövőben ezzel szemben egy lényegesen kidolgozottabb, eddig „countryd” belsős kódnéven említett rendszer könnyítené meg a korlátozások kezelését.

A kód alapján a rendszer több adatforrásból dolgozik majd a tartózkodási hely meghatározásához, így aktuális GPS-helyzetet, a használt wifi-router országra vonatkozó kódját, illetve a SIM-kártya által szolgáltatott információkat is figyelembe veszi majd az ország megállapításához, ezzel kevesebb teret adva a különféle kiskapuknak.

A fejlesztés célja a különféle kormányzati szabályozók korlátozásainak való megfelelés, lévén a legtöbb alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal vagy funkciókkal kapcsolatos szigorúbb fellépés általában valamilyen végrehajtó szerv nyomására válik kötelezővé az Apple számára, ennek pedig technikai feltételei is vannak. A minél több információval való dolgozás miatt a felhasználóknak nehezebb lesz megkerülniük a korlátozásokat, egyben az eszköz könnyebben észleli, ha a tulajdonos egyik régióból a másikba utazik. Az eddigi sejtések szerint az Apple az idei WWDC fejlesztői konferencián jelentheti be a fejlesztést, ami júniusban rajtol.

Mint arról korábban is hallani lehetett: az Európai Unió nyomására az Apple tervezi, hogy a jövőben lehetővé teszi eszközein a sideloadingot, tehát az alkalmazások független forrásból történő telepítését. Az iOS 17 már az uniós szabályozásoknak próbálna megfelelni azzal, hogy megnyitná a kaput a külső alkalmazásboltok előtt. A cupertinóiak a rendszer következő nagy kiadásával először engednék meg a felhasználóknak, hogy az App Store-on kívüli forrásból telepítsenek alkalmazásokat – számolt be róla több belsős iparági forrás is.

A cég eddig több alkalommal is hansúlyozta, hogy minden iPhone okostelefon óhatatlanul támadások célpontjává válna abban az esetben, ha az Apple-nek engednie kéne jelenlegi szigorú alkalmazáskezelési feltételeiből. Az előírás, ami ellen oly sokáig ágalt a techóriás, a digitális piacokra vonatkozó keretszabályozás (Digital Markets Act, azaz DMA) részeként kapott végleges formát, ami 2024. márciusától kötelezően alkalmazandó. A rendszer 17-es főverziójával így egy sor olyan megkötést kell megszüntetni a rendszerben, melyek a DMA-ban foglalt kötelezettségekkel ellentétesek, beleértve a alternatív alkalmazás-letöltési források teljes tiltását.

A cupertinói cég ugyanakkor Mark Gurman, a Bloomberg jól értesült újságírója szerint úgy kívánna megfelelni a jogszabályi kötelezettségeknek, hogy a gyeplőt továbbra is valamennyire a kezében tarthassa. Így felmerült, hogy az alternatív alkalmazás-piacterekből is csak az Apple által jóváhagyott és ellenőrzött alkalmazásokat lehet majd telepíteni, ezt az ellenőrzést azonban nem végezné el ingyen a cég. A fejlettebb helymeghatározás alapján történő korlátozást lehetővé tevő frissítésnek köszönhetően pedig nehezebb lenne trükközni a sideloadinggal is.