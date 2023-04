A Sberbank ad saját chatbotot az oroszoknak

A legnagyobb orosz bank, a Sberbank jóvoltából mutatkozott be az oroszok saját ChatGPT alternatívája. A Reuters jelentése szerint a többségi állami tulajdonú bank és pénzügyi szolgáltató vállalat egyelőre szűk körben, meghívásos alapon biztosít hozzáférést a GigaChat névre keresztelt chatbothoz, aminek egyik fő előnyeként azt hangsúlyozta ki, hogy a többi megoldásnál jóval hatékonyabban tud oroszul társalogni.

Kérdés, hogy a globális piacon mekkora jelentősége lesz a megoldásnak, mivel ugyan az orosz nyelv esetén kiemelkedő lehet a program, de idegen nyelveken nem teljesít annyira jól. A bank technikai részletekkel és más információkkal egyelőre nem tudott szolgálni. Mivel a Sberbankot az orosz állam támogatja, számítani lehet rá, hogy a politikailag érzékeny témákban, például az ukrajnai háborúval kapcsolatban a kormány fogja jóváhagyni, milyen válaszokat adhat a robot. A jelenlegi szankciók miatt továbbá az sem valószínű, hogy a GigaChat az országon kívül egyaránt elérhető lesz.

Oroszország elsődleges bankja komoly összeget fordít technológiai beruházásokra, hogy csökkentse importfüggőségét, válaszul arra, hogy a nyugati országok jelentősen korlátozták Oroszországba irányuló exportjukat, és szankciókat vezettek be Moszkva ellen az ukrajnai agresszió miatt.

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT berobbanásával valóságos versenyfutás indult el a technológiai piacon, sorra mutatkoznak be az alternatívák a különböző országokból. A politikailag szintén meghatározó szereplőnek számító Kína nemrég mutatta be saját megoldásait, az országban számos vállalat dolgozik a ChatGPT hazai alternatíváin: ilyen például a Baidu által fejlesztett ErnieBot és a Fudan Egyetem NLP Laboratóriuma által készített MOSS. A hónap elején az Alibaba mutatta be saját nagy nyelvi modellen alapuló szolgáltatását, a Tongyi Qianwent, ami a kínai mellett angolul is tud, ezzel pedig lényegesebben jobbak az esélyei a globális piacot nézve.