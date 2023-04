A Segához kerül az Angry Birds fejlesztője

A japán Sega Sammy tulajdonába kerül a többek közt Angry Birds-t fejlesztő Rovio Entertainment, az üzlet végére előreláthatóan a jövő héten kerülhet pont – írta pár napja a Wall Street Journal, akkor még közel egymilliárd eurós felvásárlást említve. A két cég végül közös közleményben erősítette meg a hírt a pletykák után, hogy a japánok 706 millió eurót adnak a finn Rovióért. Az ügylet a Rovio forgalomban lévő részvényeinek és opcióinak teljes egészére vonatkozik, részvényenként 9,25 euróra értékelve a céget, ami nagyjából 19%-os prémiumot jelent a bejelentés előtti záróárukhoz képest.

Az eredeti Angry Birds volt az első mobiljáték, aminek sikerült átlépnie az egymilliárd letöltést, ezzel pedig a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. A Rovio állítása szerint a franchise összes játéka együttesen nemrég elérte az ötmilliárd letöltést. A vételár meglehetősen magas annak fényében, hogy az egykor hatalmas sikert elkönyvelő Angry Birds népszerűsége jelentősen csökkent a 2009-es megjelenés óta, és miután a sorozat 2014-ben elérte a csúcsot, utána a Rovio rendre csökkenő profitról és leépítésekről számolt be.

A cég 2016-ban egy filmadaptációval is előállt, ami a hetedik helyre került a valaha volt legtöbb pénzt hozó videójáték-adaptációk listáján, és sikeresnek számított annak ellenére is, hogy a a kritikusok nem voltak maradéktalanul elégedettek a művel, főleg nem a folytatással. Időközben erősödtek az olyan meghatározó konkurensek címek is, mint például a Candy Crush, ami jelentős figyelmet szipkázott el a madaras játék elöl.

A mindössze 550 alkalmazottat foglalkoztató finn stúdiónak azóta nem sikerült különösebben nagy dobással előállnia ami ideális célponttá tette arra, hogy a nagyobb szereplők felvásárlási ajánlattal célozzák meg. Kérdés, hogy a Segának mi lehet a célja a vásárlással, de a sejtések szerint a mérges madarak figurái jó eséllyel Sonic és barátai mellé szórakozhatnak fel használható karakterekként egy jövőbeli mobiljátékban. Az ügylet bejelentésekor a Sega úgy nyilatkozott, hogy a Rovio felvásárlásával erősíteni szeretné pozícióját a globális játékpiacon, ami az előrejelzések szerint 2026-ra 263,3 milliárd dollárra fog növekedni, ennek pedig több mint felét, 56 százalékot a mobiljátékok jelentik majd.

A Rovio bevételei 2022-ben 317,7 millió euróra nőttek a 2020-ben elkönyvelt 272,3 millió euróról, de működési nyeresége az időszakban 42,5 millió euróról 28,6 millió euróra esett.