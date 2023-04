Érik a német tiltás a Huaweinek és a ZTE-nek

Bár a ügy évekkel ezelőtt kvázi elsimítottnak látszott, most mégis úgy tűnik, kezd forróvá válni a talaj a Huawei Technologies és a ZTE Technology lába alatt Németországban, legalábbis ami az 5G-s mobilhálózati eszközök importját és jövőbeni felhasználási lehetőségeit illeti.

A német belügyminiszter, Nancy Faeser a Bild am Sonntag tegnapi számában megjelent interjújában közölte, a minisztérium jelenleg is vizsgálja az összes olyan kínai mobilhálózati komponenst, melyet a helyi operátorok eddig vásároltak és felhasználtak az infrastruktúrájukban. Az illetékes tárca már márciusban is utalt rá, hogy egy ilyen vizsgálat folyamatban van, akkor azonban úgy tűnt, ez egy minden beszállítóra vonatkozó rutineljárás - szakértők szerint ugyanakkor a háttérben egyértelműen a kínai-német viszonyok romlása állhat.

A kínai mobilhálózati eszközbeszállítók szerepe a német távközlési piacon 2020-ban kapott először komoly reflektorfényt a törvényhozás részéről, amikor - részben a szövetséges Egyesült Államok nyomására - megkezdődött az a törvényalkotási folyamat, melynek célja az volt, hogy a kritikus infrastruktúrákban használt komponensek kiberbiztonsági szempontból semmilyen kockázatot ne jelentsenek.

A 2020-as törvényjavaslatból végül 2021-ben lett törvény, ami aztán az eredeti előterjesztésnek megfelelően teljesen beszállítósemleges lett, azaz nem emelt ki egyetlen gyártót sem a székhelye vagy egyéb aspektusai (pl. tulajdonosi szerkezet) alapján.

Március elején ugyanakkor német kormányzati körökből kiszivárgott az információ, hogy az országban működő 5G-s hálózatok beszállítóit, illetve azok eszközeit újabb vizsgálatnak vethetik alá, ami a korábbi állásponthoz képest pálfordulást hozhat a kínaiak helyzetét illetően. Addigra egyébként egyes becslések szerint a kínai eszközgyártók részesedése az 5G-s rádiós hálózatokban meghaladta az 59%-ot, ami két százalékponttal több, mint a 4G-s hálózatok esetében.

A kínai mobilhálózati berendezések elsődleges vevői közé a helyi távközlési piac két nagy szereplője, a Deutsche Telekom és a Vodafone Németország tartozik - a német vezetés őket angol mintára akár arra is kötelezheti, hogy a már meglévő 5G-s infrastruktúra-elemeket határidőre leszereljék, illetve "megbízható" gyártók eszközeire cseréljék.