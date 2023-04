Fióktörlésre vonatkozó szabályt módosít a Google a Play Áruházban

Új fióktörlési szabályzatot jelentett be a Google az androidos alkalmazásokra vonatkozóan, melynek értelmében azokban a szolgáltatásokban, ahol felhasználói regisztráció létrehozása szükséges, a fejlesztőknek egyértelmű és egyszerűsített módon kell lehetőséget kínálniuk a létrehozott fiók és a hozzá tartozó adatok törlésére. Az Apple hasonló szabályzatot vezetett be tavaly nyáron az App Store-ban, így a keresőóriás lényegében a versenytársát követi.

A keresőóriás szerint a fejlesztőknek lehetőséget kell biztosítaniuk a fiók- és adattörlés kezdeményezésére az alkalmazáson belülről és az interneten keresztül is, a funkciót pedig olyan módon kell megtervezni, hogy az könnyen elérhető legyen. Az irányelv azt is megköveteli a fejlesztőktől, hogy a fiók törlésekor egyben a felhasználói adatokat is távolítsák el a szervereikről, de ha bizonyos okokból szükséges megőrizniük a felhasználói adatokat (például csalásmegelőzés vagy szabályozási megfelelés miatt), arról egyértelmű tájékoztatást kell adni. A felhasználó egyben azt is kérheti, hogy csak a fiókhoz tartozó adatait töröljék (például az előzményeket), magát a regisztrációt ne.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

A szabályok implementálása később várható, a cég valamikor a jövő év során kezdi el kötelezővé tenni és ellenőrizni a betartását. A fejlesztők december 7-ig kapnak kérést arra vonatkozóan, hogy szolgáltassanak információkat az alkalmazásuk által kínált törlési lehetőségekről egy űrlap formájában. A vállalat 2024. május 31-ig ad türelmi időt a módosítások végrehajtásához.

Az új szabályzattal egyben módosult a Play Áruház Adatbiztonsági szekciója is, a felhasználók a jövő évtől kezdve adattörlési lehetőségre utaló jelvényeket láthatnak majd a digitális áruházból letölthető appok adatlapján, amennyiben a fejlesztők kitöltötték a szükséges űrlapokat és az egyszerűsített törlést lehetővé tevő módosításokat beépítették kódjaikba.