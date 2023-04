Változás: már 10 évre is foglalhatók a magyar domainek

Április elsejétől jelentős változások léptek életbe a hazai Domainregisztrációs Szabályzatban, melyek inkább egyfajta finomhangolásnak tekinthetők és hosszabb távon a felhasználók érdekeit szolgálják. A szabályzat három fontosabb ponton módosult: lerövidült a felmondási idő, módosult a törlés előtti parkolásból visszaállítás ideje, valamint bevezették a 10 évre szóló regisztrációt.

Az egyik legfontosabb változás a .hu domain regisztráció kapcsán a 45 napos felmondási idő módosulása, amivel természetesen a törlés előtti parkolás 60 napos határideje is változik: az időtartam mindkét esetben 30 napra csökken. A változás mindkét státuszban lévő domain nevet érinteni fog, tehát az április előtt felmondott, illetve törlés előtti domain nevek határideje lerövidül a változások életbelépésével, esetükben már a 30 napos időtartam a mérvadó.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Amennyiben például egy domain nevet felmondtak, és ez több mint 30 nappal április 1-je előtt történt, akkor a változás napján automatikusan és azonnal átáll a törlés előtti parkoltatás állapotába, tehát a változás visszafelé is alkalmazásra kerül. Ha a domain net április elseje előtt mondták fel, de még nem töltötte le a 30 napot, akkor a korábban kalkulált 45 napos időtartamból le kell számolni 15-öt, és úgy kapjuk meg a végleges parkolás napját.

Míg tehát korábban 105 (45+60) nap állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy domain visszaállításra kerülhessen, ez az időszak áprilistól 60 napra csökken, ami rendkívül fontos lehet bizonyos esetekben, hiszen a határidők változása sokaknak okozhat kellemetlenségeket.

Regisztráció 10 évre

Az eddigi öt év helyett lehetőség lesz a tíz éves .hu domain regisztációra, ami nagy segítség lehet azoknak a cégeknek, akik nem akarnak évről évre domain nevet hosszabbítani. Aki 10 éves regisztráció mellett dönt, annak egy évtizedig semmiféle dolga sem lesz a domain névvel, a ciklus végéig garantáltan biztosított a működés.

Természetesen eddig is volt lehetőség rá, hogy a határozott mellett határozatlan időre is le lehessen foglalni egy domain nevet, de ott is gyakorlatilag éves szintű hosszabbítás történt – noha az ügyfél maximum annyit vett észre belőle, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett–, mert nem volt lehetőség egy évnél hosszabb használati jog biztosítására. Ez alól egyedül az új regisztrációk voltak kivételek, ahol két évre terjedt ki mindez. Legutóbb 2021. július elsején módosult a szabályzat, aminek részeként lehetőség volt már 5 évre regisztrálni a domain neveket.