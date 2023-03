Évtizedes csatát nyerhet az Apple a szabadalmi troll ellen

Az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság helybenhagyta a szabadalmi bíróság (USPTO) döntését, ami két olyan szabadalmat érvénytelenít, melyek megsértésével a VirnetX megvádolta az Apple-t. Ezzel veszélybe került a szabadalomtroll javára ítélt 502 millió dolláros ítélet, amely több mint egy évtizedes marakodás után született. A VirnetX vezérigazgatója, Kendall Larsen nyilatkozata szerint a cég újabb tárgyalást kér, vagy fellebbezés benyújtását fontolja az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához.

A két cég közti csata 13 éve tart összesen négy szabadalom ügyében, már szinte követhetetlen, hány tárgyalás és fellebbezést foglal magába. 2012-ben egy kelet-texasi bíró úgy ítélte, hogy az Apple megsértette a VirnetX több hálózati technológiával kapcsolatos szabadalmát, és 368 millió dolláros kártérítést szabott ki, majd többszöri fellebbezés és újratárgyalás után ez az ügy végül egészen az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságáig jutott 2020-ban, ahol az Apple utolsó fellebbezési kísérletét elutasították. A cupertinói cég ezután 454 millió dollárt fizetett a VirnetX-nek az ügy rendezéséért.

2016-ban egy másik ügyben a bíróság úgy döntött, hogy az Apple-nek 302,4 millió dollár kártérítést kell fizetnie a VirnetX szabadalmainak megsértése miatt, amiket olyan szolgáltatásokban használt fel jogtalanul, mint a FaceTime és az iMessage. Az összeg aztán 440 millió dollárra növekedett a kamatok, a megnövekedett károk és egyéb költségek miatt, majd az Apple megpróbált fellebbezni, de a kérelmet az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága 2019-ben elutasította. Az esküdtszék 2020-ban végül kimondta, hogy az Apple-nek 503 millió dollárt kell fizetnie, mert megsértette a VirnetX tulajdonában lévő VPN-szabadalmakat az iPhone VPN on demand funkciójával, valamint a FaceTime szolgáltatással.

A két most érvénytelenített szabadalom érintett volt abban a perben, így az Apple az egész ítéletet alól felmentést nyerhet, aminek a VirnetX érthető mód nem örülne. A USPTO közleménye szerint a szabadalmakat a korábbi ismertető publikációk fényében találta érvénytelennek. Mivel a szabadalmak most érvénytelenek, a VirnetX és az Apple ismét bíróság elé áll az Apple által benyújtott első fellebbezési ügyben, de most úgy tűnik, hogy az 502,8 millió dolláros ítéletet jó eséllyel semmissé teszik.

A VirnetX jó eséllyel pályázhat a szabadalmi troll plecsnire is, ugyanis a vállalat bevételei szinte csak a hasonló ügyekből származnak. A cég állami megbízásból dolgozó SAIC alvállalataként kezdte, amely a CIA-nek fejlesztett biztonságos kommunikációs megoldásokat, ezután vált önálló céggé, és kezdte inkább a bíróságon felhasználni szabadalmait.