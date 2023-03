Durván drágulhatnak az idei iPhone csúcsmodellek

A Haitong International Securities technológiai elemzője, Jeff Pu előrejelzése szerint az Apple az öt-hat éve beállt szinttől búcsúzva világszerte jelentősen megemelné az idén ősszel megjelenő iPhone-ok árait. Persze már amennyiben a legdrágább modellekről van szó, mivel az eddigi ismeretek szerint az áremelés az alap és a Plus modelleket várhatóan nem érinti majd (a csekélyebb hardverfrissítés okán), a két csúcskészülék drágulása miatt viszont az eddigieknél is szélesebb szakadék alakul ki a pénztárcabarát illetve prémium modellek közt.

A korábban több alkalommal is hitelesen előrejelző elemző egészen konkrétan 200 dolláros emelésre számít, tehát az idei modell Pro kiadása 1199 dollárról, a Pro Max pedig 1299 dollárról indulhat, ám amennyiben a felhasználó a lehető legtöbb tárhelyre tartana igényt, akár 1700-1800 dollárt is kicsengethet a legjobban felszerelt verziókért. Pu szerint az infláció mellett főleg az erősebb hardver magyarázza az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max drágulását, nem beszélve egy új titán keretről, az új hangerő- és némítógombokról, a házon belül fejlesztett A17 chipet és a több RAM-ot. Az eddigi szivárgások szerint egy periszkópos optika is kerül a hátlapi kamerarendszerbe.

Ugyan az iPhone-ok Törökországban és Brazíliában a legdrágábbak, Magyarország is az élmezőnybe tartozik ilyen szempontból, tavaly a harmadik helyre került, megelőzve Svédországot. Hogy az emelés miként befolyásolja majd a magyar árakat, arról egyelőre találgatni lehet, de rövid matekozás után a 200 dolláros emelés a magyar áfával együtt számolva, illetve az árfolyamkockázatot figyelembe véve könnyen eredményezhet 100 ezer forintos különbséget is.

Amennyiben a két olcsóbb változat nem drágul, akár 400 dolláros rés keletkezhet az alapmodell és a drágább változatok közt, amit relatíve könnyebben lenyelhetnek azok, akik előfizetéses kontrukcióban, részletre vásárolják a készülékeket. Emellett az áremelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a standard modellek relatíve megfizethetőbbnek tűnjenek, különösen az iPhone 15 Plus, ami így az egyetlen viszonylag megfizethető nagyképernyős iPhone szerepét fogja betölteni. Természetesen az emelés végül lehet "enyhébb" is, a 200 dollár a maximum, amit az elemző említ.