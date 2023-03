Kivonulhat Nagy-Britanniából a WhatsApp

Még idén elfogadhatja a birt parlament az Online Safety Bill nevű új internetbiztonsági rendeletet, mely új, a korábbiaknál sokkal szigorúbb előírásokat fogalmaz meg az ártalmas, illetve különösen a gyermekek szempontjából ártalmasnak minősített tartalmak szűrésére és blokkolására. Az új jogszabályt iparági szereplők korábban többször is élesen kritizálták, most éppen Will Catchcart, a WhatsApp első embere szólt oda keményen a jogalkotóknak.

A WhatsApp, illetve más, végponti titkosítást használó platformok (pl. Signal) üzemeltetőinél a készülőben lévő törvény azon passzusa verte ki a biztosítékot, mely kötelezően előírja a platformüzemeltetők számára egy olyan akkreditált megoldás használatát, mely a felhasználók közötti üzenetváltásokban felderíti gyermekpornográf tartalmakat.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni. A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Bár a törvény nem tér ki ennek a megoldásnak a technológiai részleteire, biztonsági szakértők szerint kizárt egy ilyen szkennert anélkül sikerrel használni, hogy az üzenetküldő rendszer végponti titkosítását ne kapcsolnák ki az üzemeltetők.

A WhatsApp ugyanakkor most ismételten világossá tette, hogy nem hajlandó a platform üzenettitkosítási protokollján változtatni - ahogy Catchcart fogalmazott, a platform felhasználóinak mindössze 2%-a angol, az angol törvényi megfelelőségek miatt azonban nem fogják a fennmaradó 98%-nyi felhasználót kitenni a végponti titkosítás kikapcsolásából eredő veszélyeknek. Ha nincs más megoldás, akkor a WhatsApp kész ezért otthagyni a komplett brit piacot - húzta alá a vezető.

Az Online Safety Bill a kritikusok szerint olyan eszközöket ad a brit kormány kezébe, mellyel a kabinet a demokratikus országokra egyáltalán nem jellemző módon erős kontrollt gyakorolhat az online platformok felett. A törvénytervezet idén nyáron kerül újra a brit parlament elé, elfogadása esetén pedig a helyi média- és hírközlésszabályozó szerv, az Ofcom hatáskörébe kerül majd az abban foglaltak ellenőrzése és betartatása.